Le tombeau de Dracula 2



Pages : 816

Collection : Marvel Omnibus

Date : 27 Octobre 2021

Parution : Fantastique

Prix : 70€

Carnage : Black White & Blood

Cletus Kasady, alias Carnage, est très certainement l'un des vilains les plus sanguinaires de l'univers Marvel, et encore vous ne savez pas tout ! Découvrez une série d'histoires inédites du célèbre tueur en série, racontées dans un magnifique format noir, blanc et rouge ! Comme pour l'album WOLVERINE : BLACK, WHITE & BLOOD, nous voyons les choses en grand pour cette anthologie d'histoires consacrées à Carnage.



Pages : 216

Collection : Marvel Hors Collection

Date : 27 Octobre 2021

Genre : Super-Héros



X-FACTOR L'INTÉGRALE 1988

L'équipe de Cyclope et Jean Grey a participé au terrible combat contre les Maraudeurs, et un membre de X-Factor a payé le prix fort : Angel a perdu ses ailes. Le seul à pouvoir aider le mutant est le plus redoutable adversaire de l'équipe. Angel va-t-il devenir l'un des Cavaliers d'Apocalypse, l'horrible tyran qui souhaite la domination des mutants sur l'espèce humaine ?





Pages : 336

Collection : Intégrales Marvel

Date : 3 Novembre 2021

Héros : X-Men

LES TRÉSORS MARVEL 4

Voyagez dans le temps avec notre trimestriel qui revisite les étapes les plus marquantes de l'histoire Marvel ! 1984 est à l'honneur avec des épisodes mythiques comme l'enfant qui collectionnait Spider-Man et le procès de Reed Richards !



Pages : 160

Date : 3 Novembre 2021

Genre : Super-Héros



Marvel-Verse: Les Eternels

Qui sont les Éternels ? Découvrez les nouvelles superstars de l'univers Marvel grâce à une sélection d'histoires palpitantes !



Pages :

Collection : Marvel-Verse

Date : 3 Novembre 2021

Parution : 112

Les eternels : braver l'apocalypse

L'existence des Éternels est maintenant connue de tous et pour ceux qui auraient du mal à le croire, un Céleste gigantesque est désormais posté en plein San Francisco. Mais Ikaris, Thena, Makaari et les autres sont-ils des amis ou des ennemis ? Ou les deux peut-être ? Iron Man, directeur du S.H.I.E.L.D., aimerait bien avoir la réponse. Quant aux X-Men qui vivent justement à San Francisco, ils pourraient eux aussi avoir leur mot à dire !



Pages : 256

Collection : Marvel Deluxe



Date : 3 Novembre 2021

Parution : Librairie

Genre : Super-Héros

Héros : Les Éternels



La planète Trymant IV est menacée de destruction quand les débris du Legacy Run surgissent de l'hyperespace. Zeen est son meilleur ami Krix cherchent à se mettre en sécurité, tandis que Maître Yoda, Maître Baro et un groupe de Padawans foncent vers le danger dans l'espoir de sauver la planète.



Pages : 112

Collection : 100% Star Wars

Date : 10 Novembre 2021

Parution : Librairie

Héros : Star Wars



