Les Shoretroopers furent notamment utilisés pour défendre le complexe de sécurité Impérial de Scarif vers 0 av.BY. Ils combattirent contre l'escouade Rogue One de l'Alliance Rebelle venue voler les plans de l'Étoile de la Mort stockés dans la Tour de la Citadelle. Malgré le nombre important de troupes déployées, les rebelles réussirent leur mission.

