BUCKET LIST OF THE DEAD TOME 3

Cela fait trois ans qu’Akira Tendô, 24 ans, travaille comme un forcené pour une société esclavagiste. Il est en total burn out, mais n’est même plus assez lucide pour s’en apercevoir… jusqu’au jour où son quotidien bascule : les zombies ont pris le contrôle de Tokyo ?!

Pour le jeune homme, c’est la délivrance : rien de mieux qu’une bonne épidémie de zombie pour enfin profiter joyeusement de chaque jour qui passe ! Désormais, Akira va pouvoir croquer la vie à pleines dents ! Pour ce faire, il décide de dresser une liste de 100 choses qu’il voudrait absolument faire avant de devenir un zombie ! Akira parviendra-t-il à rayer toutes les lignes de sa liste avant de mourir ?

SCENARIO : HARO ASO

DESSIN : KOTARO TAKATA

TRADUCTEUR : SOPHIE LUCAS







DÉTECTIVE CONAN TOME 99

Les bases du manga sont posées: Conan habite chez Ran et il se sert de Kogoro pour résoudre ses enquêtes incognito. Ses gadgets lui donnent un côté « James Bond »

SCENARIO : GOSHO AOYAMA

DESSIN : GOSHO AOYAMA

TRADUCTEUR : CYRIL COPPINI







TIME SHADOWS TOME 11

Shinpei est de retour sur son île natale pour assister aux funérailles de son amie d’enfance, Ushio, décédée accidentellement en mer. Il se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond…



Certaines personnes agissent bizarrement. Et s’il s’agissait d’une mort accidentelle, pourquoi une autopsie du corps d’Ushio a-t-elle été ordonnée ? Mais avant de pouvoir vraiment enquêter, Shinpei est assassiné par un sosie de Mio, la soeur d’Ushio.



Et voilà qu’il se réveille sur le bateau qui le conduit à l’île pour assister à l’enterrement d’Ushio…! Il semble avoir remonté le temps… Parviendra-t-il à comprendre ce qui se passe et à l’enrayer avant qu’il ne soit trop tard ?

SCENARIO : YASUKI TANAKA

DESSIN : YASUKI TANAKA

TRADUCTEUR : SOPHIE LUCAS







UN PETIT AMI TROP PARFAIT ? TOME 8

À 16 ans, Iroha n’a encore jamais connu le sentiment amoureux. Un jour, elle fait la connaissance de Haruki, un camarade de classe, qui déclare avec amertume que l’amour est vain. Le garçon a déjà eu trois petites amies par le passé et sa dernière histoire s’est mal terminée, suite à une tromperie qu’il a subie.

Très vite, Iroha se rend compte qu’elle est amoureuse de lui… et réciproquement, car Haruki n’est pas insensible au charme de la jeune fille. La déclaration d’amour faite, les voilà ensemble, en couple !

Haruki semble parfait à tous les niveaux, mais c’est loin d’être le cas. Jalousie, quand tu nous tiens…

SCENARIO : MIZUKI OSHINO

DESSIN : MIZUKI OSHINO

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR







JARDIN SECRET TOME 9

Ran est une fille assez parfaite que beaucoup considèrent comme un modèle à suivre : sérieuse, sportive, intelligente, soucieuse de sa santé, etc. Mais il n’est pas facile de rencontrer un garçon quand ces derniers la considèrent, à son grand dam, comme « l’inaccessible étoile » ! Un jour, elle fait fortuitement la connaissance de Akira, un garçon solaire, naturel, franc et amical et elle découvre également son « secret »: il est fils de fleuristes, apprécie beaucoup travailler au magasin de ses parents et sait déjà qu’il deviendra lui aussi fleuriste. Mais il n’ose l’avouer à personne de peur que l’on se moque de lui.

Leur intérêt commun pour les plantes et les fleurs va les rapprocher…

SCENARIO : AMMITSU

DESSIN : AMMITSU

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR







OTAKU OTAKU TOME 10

Narumi et Hirotaka travaillent dans la même société. Ce sont tous deux des otaku. Ils ont chacun une passion dévorante pas toujours évidente à faire entendre aux autres. Peut-elle même être compatible avec une relation amoureuse ? Comprendre l’autre, l’accepter tel qu’il est, se montrer tel qu’on est vraiment…



Misant sur ce point commun, « des otaku », ils décident alors de sortir ensemble. Mais comme dans toutes les histoires d’amours, des interrogations et des doutes persistent. Leur passion va-t-elle les rapprocher ou les séparer ? Heureusement les amis sont là pour en discuter mais aussi pour partager leur « otaku attitude ».

SCENARIO : FUJITA

DESSIN : FUJITA

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR







SHY TOME 6

Dans chaque pays, il existe un héros prêt à sauver le Monde.



L’héroïne du Japon est une grande timide et n’est pas très populaire. Pourtant, Shy fait de nombreux efforts et elle est prête à risquer sa vie pour sauver toute personne qui se trouverait en danger !



Mais Shy devra surtout trouver la confiance en elle nécessaire pour affronter la plus grande menace qui pèse sur la planète…

SCENARIO : MIKI BUKIMI

DESSIN : MIKI BUKIMI

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR







YAWARA TOME 6

Depuis toute petite, Yawara Inokuma a été entraînée par son grand-père Jigorô Inokuma, un champion de judo, qui voit en elle une future star de la discipline.

Il a été annoncé que les JO de Barcelone accueilleraient enfin la discipline féminine dans la compétition. Jigorô rêve donc de faire de sa petite-fille la première championne olympique féminine de judo.

Mais contrairement aux attentes de son aïeul, la jeune fille ne rêve que de mode, d’amour, d’idol… Bref, elle n’aspire qu’à une vie d’adolescente ordinaire, loin des entraînements et des compétitions.

Mais c’est sans compter son talent inné pour le judo, que son entourage ne lui permettra pas d’oublier…!

SCENARIO : NAOKI URASAWA

DESSIN : NAOKI URASAWA

TRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF







10TH - À COUPER LE SOUFFLE

Le jeune Takeuchi, qui souffre d'asthme, et son amie Umeko se connaissent depuis l'enfance. Au collège, ils se lient avec Matsuki, un garçon rayonnant, et forment désormais un trio inséparable. Takeuchi et Umeko éprouvent des sentiments de plus en plus forts pour leur nouvel ami. Une série sur l'amour non genré.

SCENARIO : YUKI INARI

DESSIN : YUKI INARI

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD







AND (&) BY MARI OKAZAKI TOME 5

SCENARIO : MARI OKAZAKI

DESSIN : MARI OKAZAKI

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR







CHANDRAHAS LA LÉGENDE DE L'IMMORTEL TOME 3

Il y a 15 ans, 7 héros ont sauvé le pays d’un fléau : les “Dragons”, des monstres féroces affublés d’un masque en os sur le crâne. Ces héros sont appelés les “Chandra Has” et sont vénérés comme des dieux depuis. Mais dans l’épopée, un héros a été oublié, effacé de la mémoire de tous. Arjuna l’immortel revient ainsi pour chasser et tuer ceux qui l’ont trahi. Dans sa quête, il sera épaulé par Himalaya, une jeune fille charmeuse de dragons, elle aussi trahie par l’un des héros…!

SCENARIO : YUKI MONJI

DESSIN : YUKI MONJI

TRADUCTEUR : MIYAKO SLOCOMBE







CIGARETTE AND CHERRY TOME 7

À peine arrivé à l’université, un jeune homme encore vierge s’est promis de trouver une petite amie. C’est alors qu’il fait la connaissance d’une sublime étudiante plus âgée que lui. Mais la senpai repousse toutes les tentatives d’approche de ce kôhai déterminé mais complètement inexpérimenté, qui tire son peu de savoirs de livres de drague. La cause est-elle perdue d’avance…?

SCENARIO : DAISHIRO KAWAKAMI

DESSIN : DAISHIRO KAWAKAMI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL







FLOW TOME 1

Un phénomène naturel nommé Flow sème la pagaille de façon aléatoire dans le monde. Il s’agit d’une instabilité des particules constituant toute substance, changeant la forme ou la construction des choses et des êtres vivants.



Hirota est un expert qui se charge d’explorer ces phénomènes et d’en estimer l’ampleur, la durée et éventuellement découvrir la source du Flow pour tenter d’y mettre fin. En effet, très souvent, un Flow est provoqué par des émotions fortes vécues par une personne vivant dans la zone touchée.



Chima, une jeune femme victime des effets d’un Flow commence à travailler comme assistante de Hirota, dans l’espoir de trouver une solution pour défaire ce qui lui est arrivé.



Ce duo improbable sera accompagné de « Patron », un chat capable de flairer les flow …

SCENARIO : YUKI URUSHIBARA

DESSIN : YUKI URUSHIBARA

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON







LA VOIE DU TABLIER TOME 7

Notre homme est un ancien yakuza devenu homme au foyer… Il se faisait appeler « Tatsu, l’immortel » ! Aujourd’hui, il est l’homme idéal : il prépare des bentô à tomber, il repère les meilleurs promotions et il aide même d’anciens collègues (?) dans leur quotidien…

Mais malgré son adorable tablier, il ne peut totalement gommer son air patibulaire et son regard de tueur… Pour notre plus grand plaisir !

SCENARIO : KOUSUKE OONO

DESSIN : KOUSUKE OONO

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL







NARUTO ROMAN TOME 13

Le village de Ton est anéanti ! Seule l’utilisation d’un sort interdit peut expliquer sa disparition. Naruto et Tsuyu sont chargés d’enquêter sur la disparition du village, mais un imprévu les fait changer de mission : Renge aurait déserté le village. Ils doivent le retrouver pour le supprimer…



Jiraya rapporte cette mission difficile, entre devoir et amitié, dans son Récit qui inspirera Minato Namikaze, son élève, dans le choix du prénom de son fils, le Naruto que nous connaissons bien !

SCENARIO : MASASHI KISHIMOTO

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD







MISSION: YOZAKURA FAMILY TOME 5

Taiyô Asano est un lycéen à la timidité maladive. La seule personne avec qui il arrive à parler normalement est son amie d’enfance Mutsumi Yozakura. Mais cette dernière est la fille d’une famille d’espions qui oeuvre depuis plusieurs générations, et son grand frère, qui lui voue une affection excessive, a décidé d’éliminer Taiyô !



Par quel moyen Taiyô va-t-il pouvoir sauver sa peau et en même temps protéger Mutsumi ?!

SCENARIO : HITSUJI GONDAIRA

DESSIN : HITSUJI GONDAIRA

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET







SERAPH OF THE END - GLENN ICHINOSE TOME 9

Glenn Ichinose est insatisfait et frustré par le rôle de subalterne attribué à sa famille. Il cherche à mettre fin au règne de la famille Hiiragi, oppressant de façon arrogante tous les autres clans. Le plan de Glenn : se faire passer pour un incapable, un faible, au sein de l’école formant les enfants du clan Hiiragi afin de mieux tromper l’ennemi et de trouver la faille. Pourtant, ses petites préoccupations vont se faire éclipser par de sourdes machinations de grande envergure mettant en péril la survie même de l’Humanité !

SCENARIO : YOU ASAMI

DESSIN : YOU ASAMI

TRADUCTEUR : JULIEN DELESPAUL







SHAMAN KING STAR EDITION TOME 11

Yoh Asakura, un garçon à l’allure nonchalante est en fait un Shaman. Il est à la recherche d’un fantôme avec qui il pourrait fusionner et gagner le Shaman Fight qui lui permettra de devenir Shaman King. C’est ainsi que Yoh fait la connaissance de l’esprit Amidamaru avec lequel il va participer au mystérieux tournoi qui n’a lieu que tous les 500 ans…

SCENARIO : HIROYUKI TAKEI

DESSIN : HIROYUKI TAKEI

TRADUCTEUR : SÉBASTIEN GESELL & RODOLPHE GICQUEL







SKY-HIGH SURVIVAL NEXT LEVEL TOME 4

Alors qu’il regarde le ciel depuis le toit de son école, Senya, un jeune garçon qui rêve de devenir astronaute, assiste à l’apparition mystérieuse d’une immense tour dans le paysage. Il est aussitôt transporté dans un univers parallèle! Senya découvre alors un monde en ruine, dans lequel les gratte-ciels sont reliés entre eux par des ponts suspendus. Il fait la connaissance d’une jolie jeune fille, mais celle-ci se jette aussitôt dans le vide et s’écrase sur le sol. Et voilà maintenant Senya poursuivi par un homme masqué effrayant et armé d’une lame tranchante!

SCENARIO : TSUINA MIURA

DESSIN : TAKAHIRO OBA

TRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF







UNDEAD UNLUCK TOME 2

Alors que Fûko, une jeune fille introvertie, est déterminée à se donner la mort, un homme immortel complètement déjanté apparaît devant elle. Il s’agit d’un Undead qui souhaite rester avec elle dans le but de se servir du mauvais sort qui frappe tous ceux qui entrent en contact avec la peau de la jeune fille afin de mourir.



Cependant, ils vont très vite subir les attaques des membres d’une mystérieuse organisation répondant au nom de « l’Union »…

SCENARIO : YOSHIFUMI TOTSUKA

DESSIN : YOSHIFUMI TOTSUKA

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL







Les sortie du mois de Novembre des éditions Kana sont maintenant disponibles.