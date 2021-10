En attendant le State of Play, prévu à 23h00, voici qu'une figurine de Jin, héros du jeu Ghost of Tsushima débarque.Elle mesure entre 15 et 20cm environ, entièrement en PVC et en théorie, elle sera au prix de 70€.Je pense que je pourrais craquer, elle est sublime, avec le petit renard, j'adore.