Future State Batman tome 2







Dans un futur où Bruce Wayne passe pour étant mort, la ville de Gotham se retrouve aux mains des hommes du Magistrat : une force de police privée autoritaire et sans pitié. Les anciens alliés de Batman ; Catwoman, Nightwing, Red Hood et Grifter pourront-ils libérer la ville de ce joug ? Et Bruce Wayne est-il seulement vraiment décédé ?

Collection : DC Rebirth

Série : Future State : Batman

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 05 novembre 2021

Pagination : 352 pages

Contenu vo : Future State Arkham Knight #1-2 ; Future State Nightwing #1-2 ; Future State Grifters #1-2 ; Future State Dark Detective #1-4 ; Future State Red Hood #1-2 ; Future State Catwoman #1-2

Prix : 35 €



Suicide squad renaissance intégrale tome 2







Ils étaient condamnés à passer le restant de leurs jours derrière les barreaux, mais le gouvernement en a décidé autrement. Harley Quinn, Deadshot, King Shark et El Diablo font désormais partie d'un escadron suicide envoyé sur le terrain quand une mission s'avère trop dangereuse. Une équipe de super-criminels sacrifiables dont le premier objectif sera de venir à bout d'un stade peuplé de plusieurs milliers de spectateurs infectés. Par quoi ? Par qui ? La Suicide Squad est sur le coup !

Collection : DC Renaissance

Série : Suicide Squad Intégrale

SCÉNARISTE : ADAM GLASS - DESSINATEURS : FEDERICO DALLOCCHIO, COLLECTIF

Date de sortie : 05 novembre 2021

Pagination : 480 pages

Prix : 35 €



American flagg







2031 : une crise économique de grande ampleur a forcé le gouvernement des États-Unis à se relocaliser sur Mars. À présent, les grandes métropoles américaines, dont Chicago, se réorganisent autour de centres commerciaux géants où l'on abreuvent les habitants de programmes racoleurs aux messages subliminaux ultra-violents. Dans ce contexte délétère, l'arrivée dans les forces de police des Plexus Rangers de Reuben Flagg, ancienne star de télé-réalité, va mener la ville à la révolte et peut-être... à une seconde révolution.

Collection : URBAN CULT

SCÉNARISTE : HOWARD CHAYKIN - DESSINATEUR : HOWARD CHAYKIN

Date de sortie : 12 novembre 2021

Pagination : 456 pages

Contenu vo : American Flagg! #1-14 + « I Want my Empty V »

Prix : 33.18 €



Dceased 2







Le monde est dévasté : les surhommes infectés par l'Anti-Vie de Darkseid ont condamné notre Terre forçant ses héros survivants à migrer vers des cieux plus cléments... du moins le croient-ils. Car à peine arrivés sur cette nouvelle planète les voilà attaqués par des extraterrestres, et rattrapés par une ancienne connaissance elle aussi infectée !

Collection : DC Deluxe

Série : DCeased

SCÉNARISTE : TOM TAYLOR - DESSINATEURS : TREVOR HAIRSINE, COLLECTIF

Date de sortie : 12 novembre 2021

Pagination : 208 pages

Contenu vo : Contenu : DCeased: Dead Planet #1-7

Prix : 20 €



Injustice intégrale année cinq







Les années passent, et bien que les insurgés maintiennent avec ténacité leurs positions face à l'oppresseur, il faut bien admettre que leur nombre se réduit comme peau de chagrin.Catwoman a récemment choisi de reprendre ses larcins nocturnes, suivie de près par sa nouvelle amie Harley Quinn. Pour ne rien arranger, Damian, déjà adversaire de son père dans cette guerre des titans, vient d'endosser le costume du défunt Nightwing. Qu'arrivera-t-il lorsque Batman et son fils de sang se retrouveront face à face sur le champ de bataille ?

Collection : URBAN GAMES

Série : Injustice Intégrale

SCÉNARISTE : TOM TAYLOR - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 12 novembre 2021

Pagination : 488 pages

Prix : 35 €



Multiversity présente terre-37







Du crépuscule des années 1960 à l'aube du 61e siècle en passant par un troisième, puis une quatrième, guerre mondiale, l'Histoire de cette Terre parallèle du Multivers DC a été teintée par la chute des empires successifs, la corruption du pouvoir et les ravages du progrès scientifique sur le monde. Cyniques et fatalistes, les aventuriers de ce monde sont les témoins privilégiés de révolutions qui accoucheront de nouveaux règnes tout aussi corrompus que les précédents... Bienvenue sur la Terre-37.

Collection : DC Deluxe

SCÉNARISTE : ROBERT VENDITTI - DESSINATEUR : EDDY BARROWS

Date de sortie : 12 novembre 2021

Pagination : 384 pages

Contenu vo : Thrillkiller #1-3, Thrillkiller'62 #1 + Twilight #1-3 + Ironwolf

Prix : 33.18 €



American vampire intégrale tome 5







1976, l'Amérique est ruinée. Au bord de la rupture, les citoyens n'ont plus confiance en leur gouvernement. Et tandis que les États-Unis s'apprêtent à célébrer leur bicentenaire dans un climat pesant, le Marchand Gris met en place les derniers éléments qui lui permettront, ainsi qu'à son espèce, d'étendre leur domination sur la Terre. Le souverain vampire trouvera néanmoins sur sa route Pearl Jones et Skinner Sweet, en lutte contre sa toute nouvelle condition.

Collection : DC BLACK LABEL

Série : American Vampire intégrale - Edition Black Label

SCÉNARISTE : SCOTT SNYDER - DESSINATEURS : RAFAEL ALBUQUERQUE, COLLECTIF, SEAN MURPHY

Date de sortie : 19 novembre 2021

Pagination : 272 pages

Prix : 23 €



American vampire tome 10







À présent destitué de son immortalité, Skinner Sweet a choisi de suivre Pearl et les Vassaux de Vénus dans leur quête. Aidée du Conseil des Aînés, l'équipe sait maintenant quel sacrifice est requis pour empêcher la Bête et le Marchand Gris de conquérir le monde. Mais Pearl et ses alliés sont bien loin d'imaginer ce qui les attend, car face à de tels adversaires, traîtrises et rebondissements sont légion.

Collection : Vertigo Classiques

Série : American Vampire

SCÉNARISTE : SCOTT SNYDER - DESSINATEUR : RAFAEL ALBUQUERQUE

Date de sortie : 19 novembre 2021

Pagination : 216 pages

Contenu vo : American Vampire Anthology #2 + American Vampire 1976 #6-10

Prix : 20 €



Batman mythology : la batmobile







Tout chevalier se doit d'avoir une monture et, comme son idole Zorro avait son fidèle destrier Tornado, Batman combat le crime au volant de sa Batmobile. Au fur et à mesure des années, le look de celle-ci a évolué pour mieux parer aux contraintes de cette guerre sans fin contre la pègre. Mais il a en retour inspiré ses alliés Robin et Nightwing à adopter eux aussi, avec plus ou moins de bonheur, des véhicules de combat furtifs et racés !

Collection : DC Deluxe

Série : Batman Mythology

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 19 novembre 2021

Pagination : 296 pages

Contenu vo : Batman #61, 311, #408-409, #526 ; Detective Comics #48, #156, #705-707 ; Robin #1-2 ; Nightwing #16

Prix : 23 €



Future state : justice league tome 2







Yara Flor, Jon Kent, Tim Fox, Jo Mullein... dans un futur proche, ce sont eux les héritiers de Wonder Woman, Superman, Batman et Green Lantern. Mais contrairement à leurs aînés, cette nouvelle génération de héros ne s'entend pas suffisamment les uns avec les autres et rechigne à partager le secret de leurs identités. Une menace commune va cependant les forcer à faire de leur Ligue de Justice un groupe encore plus soudé que leurs glorieux prédécesseurs !

Collection : DC Rebirth

Série : Future State : Justice League

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 26 novembre 2021

Pagination : 360 pages

Contenu vo : Green Lantern #1-2, Guy Gardner in Green Lantern #1, Jessica Cruz in Green Lantern #1, Teen Lantern in Green Lantern #2, Prélude Hal Jordan in Green Lantern #2, Justice League #1-2, Wonder Woman Yara Flor #1-2, Swamp Thing #1-2, Black Adam in Suicide Squad #1-2, Immortal Wonder Woman #1-2

Prix : 35 €



Les mondes de flashpoint tome 4







Dans ce monde à jamais modifié par les agissements de Flash et du Néga-Flash, les Amazones et les Atlantes sont en guerre et leur conflit menace d'embraser la planète. Mais quelles sont les origines d'une telle rancoeur ? Quels sont les liens qu'ont entretenus Aquaman et Wonder Woman avant d'en venir à de telles extrémités ? Et où se trouve enfermé le dernier rescapé de la planète Krypton ? Les réponses pourraient bien modifier à jamais le cours de l'Histoire...

Collection : DC Classiques

Série : Le Monde de Flashpoint

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 26 novembre 2021

Pagination : 344 pages

Contenu vo : Flashpoint:Emperor Aquaman #1-3, Flashpoint:The Outsider #1-3, Flashpoint:Lois Lane and the Resistance #1-3, Flashpoint:Wonder Woman and the Furies #1-3 ; Flashpoint: Project Superman #1-3

Prix : 29 €



Les sorties des éditions Urban Comics pour le mois de Novembre se dévoilent et il y a du lourd.