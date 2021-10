: Au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un immense vaisseau spatial, flotte à la dérive. Quand des pilleurs d’épaves s’y introduisent, ils découvrent le journal intime d’un collégien, Kazuma, relatant les événements qui ont eu lieu dans les entrailles du navire… À sa lecture, l’évidence s’impose : un survivant de la catastrophe se cache quelque part dans le dédale des ruines ! Des années plus tôt, le jeune Kazuma est en plein voyage scolaire vers la Terre. La fête tourne court quand des explosions d’origine inconnue détruisent une partie de la coque du vaisseau ! Voilà les passagers immobilisés au milieu de nulle part… L’adolescent et sa camarade Futaba surprennent alors une conversation entre leur professeur et un robot de maintenance : les réserves d’oxygène sont insuffisantes pour tenir jusqu’à l’arrivée des secours… Le seul espoir de survie est un caisson de cryogénisation niché au cœur du géant de métal. Or, il ne peut contenir qu’une personne… Malheureusement pour les élèves, l’enseignant comprend vite qu’il a été entendu. C’est le début d’une lutte sanglante pour préserver le secret !

Nouvelle création originale des éditions Ki-oon, après Outsiders, L’Éden des sorcières et Coco – L’Île magique, Léviathan à tout pour être mon coup de cœur de l'année 2022. L'œuvre est signée Shiro Kuroi, mangaka pas vraiment connu chez nous, mais il le deviendra grâce à ce Léviathan.J'ai commencé à lire les premières pages grâce au Ki-oon Mag.Il faudrait que je fasse un article avec mes coups de cœur de l'année 2021. Comme ça, j'ai Kaiju N°8, Les carnets de l'apothicaire, My Memories, Goldorak, Batman Beyond tome 3, Future State Batman, La Guerre des Mondes et j'en oublie, mais j'aime tout aussi bordel.Qu'on se le dise, ce Léviathan, sera LA surprise de ce début d'année 2022. De par son ambiance paranoïaque qui va crescendo au fur et à mesure des pages. Le voyage scolaire tourne plus que mal, en effet le postulat de départ annonce les dérives que vont subir nos protagonistes. Les pilleurs ne s'attaquent pas au bon navire et parfois ça fait froid dans le dos. Avec des personnages bien écrit, des dessins de toute beauté et bordel cette ambiance digne d'un Event Horizon. Les problèmes, ne font que commencer pour nos héros, personne n'échappera à la mort, enfin, je pense, car personne n'est à l'abri de mourir à bord du vaisseau spatial.Bon voyage à ceux qui voudront se lancer dans l'aventure.La série est en 3 tomes et j'ai hâte de découvrir la suite. Ki-oon sort de très bonnes choses en ce moment et ça fait du bien.