Sur l’île de la jeune Coco, tous les habitants possèdent des pouvoirs magiques. Ils s’en servent comme source d’énergie pour faire fonctionner les machines, gonfler les voiles des bateaux, éclairer les rues… Les enfants apprennent à maîtriser cette force à l’école, mais Coco a un problème : dès qu’elle essaie d’utiliser ses capacités, elle provoque des catastrophes !



Pourtant, sous ses airs détachés, elle cache le rêve de devenir une magicienne digne de ce nom… Le professeur, un inventeur de génie, sent son potentiel et la fait participer à ses expériences… qui finissent toujours en explosions ! Cependant, l’énergie dégagée par l’enfant ne passe pas inaperçue : un étrange personnage encapuchonné est à sa recherche... Quel est donc son but ?









Le nouveau manga des éditions Ki-oon, Coco – L’Île magique, un kodomo 100 % couleur bourré d’humour, de tendresse et de poésie, se dévoile avant sa sortie le 4 Novembre.