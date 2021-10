Inspirée de son apparition dans DC Comics, la figurine Catwoman Premium Format présente un costume entièrement sculpté peint en noir brillant pour imiter la texture lisse et brillante du tissu catsuit. Les détails de la fermeture éclair argentée ajoutent un joli accent au costume furtif, et le capuchon à oreilles de chat de Selina ronronne parfaitement son expression sensuelle. Ses bottes à talons sont peintes avec des nuances de rouge pour souligner la qualité réfléchissante de son costume et le sol rouge luxuriant de Wayne Manor.

Après, la sublime statue de Batman Begins, Sideshow dévoile sans prévenir un statue de Catwoman, qui fait son petit effet.« Une fille a droit à un peu de plaisir de temps en temps, n'est-ce pas ?La statue est en résine avec des vêtements en tissus.ArtistesSteve Schumacher (Sculpter)Ian MacDonald (Conception)Richard Luong (Conception)Casey Love (Peinture)Chie Izuma (Peinture)L'équipe de conception et de développement de Sideshow (Design) (Développement)Pour les dimensions, nous sommes sur du 53cm de hauteur, pour 25cm de largeur et 19cm de profondeur.Le prix de la bête est de 589.90€ chez Deriv'store.La sortie est prévue, pour Octobre 2022, sauf retard éventuel de Sideshow. Par exemple, j'ai reçu mon Grogu, cette semaine, alors que je devais le recevoir en Juillet pour mon anniv'.