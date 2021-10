L'actualité de Ki-oon est bien chargé en ce moment, et en attendant mon avis sur le futur Léviathan, voici le contenu du collector de My Hero Academia tome 31.À l'intérieur, nous retrouverons :-Le tome 31 et sa variant cover réversible-Le tome 1 de My Hero Academia Smash, le nouveau spin-off complètement déjanté de la série !-Un stand acrylique de Katsuki BAKUGO.-Un ex-libris arborant une superbe illustration couleur inédite !Ça sera disponible le 6 Janvier 2022, pour 13.50€