Alex Potter et Sebastiano Tomada Piccolmini, photojournalistes de guerre renommés, ont une grande expérience de la prise de vue dans les régions en conflit, notamment lors de nombreuses batailles au Moyen-Orient. Pour la sortie prochaine du jeu Vanguard, qui est sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale, dont la sortie est prévue pour le 5 novembre, les deux hommes se sont aventurés à l'intérieur du moteur du jeu pour une séance de photos exclusive organisée dans les studios de capture de mouvements de l'éditeur Activision. Les périples de Potter et Piccolmini ont ensuite été reflétés dans un trailer, permettant aux fans de voir les expériences et les réactions de ces photographes en temps réel.

"Call of Duty : Vanguard capture l'intimité épique de la Seconde Guerre mondiale d'une manière incroyablement immersive", a déclaré Fernando Machado, Chief Marketing Officer chez Activision Blizzard. "Nous avons testé son réalisme en envoyant Alex Potter et Sebastiano Tomada Piccolomini avec des portails spéciaux ressemblant à des appareils photo dans le moteur de jeu lui-même, ce qui les a fait remonter dans le temps comme s'ils étaient des photographes de cette période, montrant ainsi à quel point Vanguard aura l'air réel pour les joueurs du monde entier."

Les photojournalistes Alex et Sebastiano ont attendu les bons moments pour prendre leurs clichés comme ils le feraient sur le terrain. "Il s'agissait de situations que j'aurais normalement capturées", a déclaré Alex Potter dans le film. "J'ai été impressionné par le caractère cinétique et immersif de tout cela", ajoute Sebastiano Tomada Piccolmini. "En tant que photographes, c'est à cela que ressemble un conflit".

"Cette collaboration spéciale est une excellente occasion de continuer à sensibiliser et à honorer nos vétérans tout en poursuivant notre mission de les aider à trouver des emplois de qualité", a déclaré Dan Goldenberg, Executive Director du Call of Duty Endowment.

Depuis sa création, le Call of Duty Endowment a participé au placement de plus de 90 000 anciens combattants dans des emplois de qualité et vise à placer 100 000 anciens combattants dans des emplois intéressants d'ici 2024. En 2020, le coût du placement d'un ancien combattant par la fondation était de 515 dollars, ce qui représente environ 1/9 du coût des efforts du ministère américain du travail.

Le jeu Call of Duty : Vanguard, s'offre un trailer, pour promouvoir les photographies, qui seront exposées et vendues pour une durée limitée chez Bleecker Trading, et 100% des recettes seront reversées au Call of Duty Endowment.