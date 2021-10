Pour un samouraï, l’honneur est plus important que tout. Konosuke aspire à vivre selon les valeurs de sa caste, mais un secret honteux l’en empêche : le métal se tord à proximité de sa peau ! Impossible pour lui d’utiliser la moindre lame, hormis celle de son sabre en bois…



Avec un tel handicap, Konosuke ne peut prétendre à un travail digne de son rang. Pire, il est vu comme un lâche qui a peur de se battre dans les règles ! Seul et désargenté, il n’a plus qu’un désir : mourir honorablement par le sabre. Il provoque des pairs au combat, mais son pouvoir écarte leurs armes… Roué de coups et jeté dans une rivière, il glisse lentement vers la mort, quand il sent une étrange présence féminine…



Il se réveille chez lui, hagard et déboussolé. C’est alors qu’un vieil homme difforme frappe à sa porte et lui annonce qu’il est demandé en mariage par une jeune femme à la beauté ensorcelante ! Qui est-elle et pourquoi l’a-t-elle choisi, lui, le samouraï raté ?

Daruma Matsuura, autrice acclamée de Kasane – La Voleuse de visage, est de retour dans une magnifique histoire d’amour mêlée de surnaturel ! Avec une élégance unique, elle trace le destin d’un samouraï sans sabre dans un monde où légendes et réalité s’entremêlent…

Les éditions Ki-oon, viennent de dévoiler " La Danse du soleil et de la lune", de l'autrice Daruma MATSUURA, a qui l'on doit La Voleuse de visage.La Danse du soleil et de la lune sortira en librairie le 3 février 2022.