Les fêtes de fin d'année approchent et avec elles, nous retrouvons les traditionnels coffrets de Noël et pour ouvrir le bal, Ki-oon dégaine trois coffrets sympathiques.Le premier coffret, propose, les premiers tomes de My Hero Academia, que l'on ne présente pkus.Le second, nous proposera Jujutsu Kaisen, désolé, je ne connais pas la série et enfin, le dernier coffret nous délivrera les trois premiers tomes de la série Les Carnets de l’apothicaire. Très bon manga pour le moment, j'attends le prochain tome avec impatience !!Ces trois coffrets seront disponibles dès le 18 novembre.