Agatha Christie - Hercule Poirot: The First CasesAvant toute chose, il faut savoir que je ne suis pas un spécialiste des livres d'Agatha Christie, j'ai plus vu des films et séries de ses œuvres. Mais quand un jeu vidéo débarque avec des meurtres à résoudre, je suis preneur. Un peu comme les aventures de Sherlock Holmes en jeux vidéo, j'aime bien le genre.J'aime bien le fait que Hercule Poirot, se lance dans des monologues, sur les différentes pistes.Le jeu nous permet de contrôler le jeune Hercule Poirot dans ses premières affaires. Comme dans tout bon jeu de détective, Agatha Christie : Hercule Poirot : The First Cases, nous devrons fouiller les lieux pour y dénicher des indices, comme une lettre, bien observer les lieux, ou tout autre renseignement qui pourra nous permettre de mettre la main sur les coupables. D'ailleurs, le jeu nous permet de questionner les différents PNJ et ceux-ci ne seront jamais avares en informations.Les échanges avec ces PNJ sont d'ailleurs intégralement traduits et doublé en Français, c'est assez rare pour être souligné. Il y a parfois quelques cafouillages, mais rien de violent. Il ne faut pas oublier, que les jeux est développé par une petite équipe et que forcément, il y a des bugs (attention, je ne possède pas d'action chez Microids, mais il faut quand même prendre cet élément en compte, je pense). Parfois, il faudra user des différents talents d'Hercule Poirot pour obtenir des informations, ou obtenir des aveux. Attention toutefois, si on se plante de suspect, il faudra recommencer.L'aventure est découpée en 9 chapitres, qui demanderont environ 10-12h pour voir le bout de l'aventure, Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases, nous propose de devenir un détective le temps du jeu, avec énormément de documents à lire, sur les différents PNJ/suspects du jeu. Le jeu est plutôt joli, avec des musiques qui changent des jeux d'action et autres jeux de bagnoles (salut FH 4 et ses musiques, qui me cassent la tête !! ).Le jeu est vraiment sympa, perso, j'ai joué sur Switch, en mode portable, j'ai trouvé ça hyper plaisant. Ça m'a donné envie de me refaire L.A Noire, pas vraiment le même genre, car Hercule Poirot, n'est vraiment pas un jeu d'action, il faut jouer avec son cerveau et ses neurones et bordel, ça fait du bien après une partie de Back 4 Blood.