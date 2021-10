Et si All Might ne perdait pas de kilos en même temps que sa force, mais… en gagnait ?

Et si Izuku devenait accro aux achats en ligne dans sa quête de puissance ?

Et si Katsuki était fait pour être baby-sitter sans le savoir ?



Toutes les situations les plus improbables que vous ayez jamais imaginées en lisant My Hero Academia rassemblées dans une série de gags plus fous les uns que les autres !

Décidément, le manga My Hero Academia, n'en fini plus. Après plusieurs "spin-off", voici que les éditions Ki-oon, annonce My Hero Academia Smash, prévu pour le 6 Janvier 2022.La collection, contiendra 5 tomes au prix de 6.90€ l'unité.