“La route ? Là où on va, on n’a pas besoin de route !”

Fans de Retour vers le Futur, préparer vos sousous, car le joujou ultime va très bientôt débarquer et il faudra beaucoup d'argent pour pouvoir se le procurer.Après le sublime diorama sur les Power Rangers, Iron Studios, revient avec un diorama de maboule mental sur Retour vers le Futur II.Regardez-moi, cette merveille, la DeLorean est sublime et super grande, avec des LED pour bien tout faire péter, lors de l'exposition de la bête.L'intérieur à l'air d'être ultra détaillé, manque juste les dates et nous sommes sur un sans-faute. Peut-être une fois les LED allumées.Ça a l'air quand même superbement détaillé et bordel elle est sublime.Comme dit plus haut, c'est un diorama, donc pas besoin de prendre la totale, si la voiture ou juste une statuette vous plaît.Perso, j'aime tellement la voiture, que même juste ça, ça serait déjà ouf dans ma future pièce.La voiture fait 58cm de largeur, c'est énorme, faut vraiment de la place pour pouvoir la mettre, ou même juste faire un unboxing.MartyLa pose de Marty est vraiment bien choisi, avec les différents accessoires, vus dans le film et qui 'lus ont fait rêver d'un futur avec des Nike qui se lasse seules, ou même d'un manteau qui d'auto-sèche.Ou bien encore le fameux Overboard que l'on a tous rêvé d'avoir un jour.DocPour ce qui est du Doc Brown, nous le voyons lui aussi avec une pose toute aussi dynamique que Marty.Il tient en main, les gadgets du futur, les jumelles aussi épaisses qu'une CB, des lunettes du futur et sa montre qui est l'équivalent d'un Apple Watch aujourd'hui.Pour les tailles, nous sommes sur du 22cm pour Marty et du 25cm pour Doc Brown.Maintenant, il faut parler sérieusement, nous sommes sur de la résine, peinte à la main et ultra détaillé et ça à un coup.On commence avec les statuettes de Marty et Doc, au prix de 149.99€, nous sommes sur les prix de bases, pour ce genre de statuette.En ce qui concerne, la DeLorean, nous sommes la encore, sur de la résine, mais le prix est beaucoup plus élevé, 1999.99€ pour la voiture, ou pour le tout 2199.99€