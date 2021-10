Dans PARANORMAL ACTIVITY: NEXT OF KIN, une réalisatrice de documentaires suit Margot (Emily Bader) alors qu'elle se dirige vers une communauté amish isolée, dans l'espoir de rencontrer et d'en apprendre davantage sur sa mère et sa famille élargie perdues depuis longtemps. Après une série d'événements et de découvertes étranges, elle se rend vite compte que cette communauté qui les a accueillis dans leur maison cache peut-être quelque chose de sinistre…

Le nouveau Paranormal Activity se dévoile avec une affiche et une trailer, mais aussi une date de sortie pour les US.Le film sera disponible en exclusivité sur Paramount+, le 29 Octobre 2021.