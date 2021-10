Scénario : Duane Swierczynski Dessins :Nelson Daniel et Steve Scott 104 pages format Premium Hardcover Date de sortie : 14 Octobre

Le juge Anderson revient d'entre les morts alors que Dredd continue de se battre dans le secteur un afin de sauver le chef Justice et le conseil des cinq.

posted the 10/06/2021