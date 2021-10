Enfant, Mirai Kakehashi a perdu ses parents dans un accident. Recueilli par son oncle et sa tante, il a grandi dans la misère. Ayant perdu espoir en tout, il saute du toit d’un immeuble le jour de la remise de son diplôme de collège. Mais un ange lui sauve la vie…

Après Death Note, Tsugumi Ohba et Takeshi Obata ont fait le manga Platinum End et Crunchyroll, annonce l'arrivée de l'animé dès le 7 Octobre.-L’histoire est adaptée d’un manga de Tsugumi Ohba (scénario) et Takeshi Obata (dessin), le duo légendaire de Death Note.-En France, le manga est publié chez Kazé (14 tomes parus, série terminée).-La série est réalisée par Hideya Takahashi (JoJo’s Bizarre Adventure Golden Wind) et Kazuchika Kise (Ghost in the Shell Arise). L’animation est produite au sein du studio Signal.MD (Wonderland, Hirune-Hime).