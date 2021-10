“Eddie, you feel like home to me…like family.” – Cletus Kasady





















Hot Toys arrive avec une figurine de Carnage à l'occasion de sa future sortie en salle.Perso, je ne suis pas fan du personnage.-Une figurine authentique et détaillée de Carnage dans Venom: Let There Be Carnage-Tête nouvellement développée avec des yeux crémeux et des dents jaunâtres pointues, des expressions faciales précises avec une texture de peau détaillée-Une tête sculptée avec une bouche à crocs et trois longues langues saillantes interchangeables-Une sculpture de tête souriante interchangeable-Une figurine d'environ 43 cm de hautCorps spécialisé nouvellement développé avec plus de 15 points d'articulationUne paire de mains à griffes ouvertes-Une paire de mains griffes d'attaque symbiote-Une épée symbiote main droite-Une faucille symbiote main gauche-Une main en griffe gauche serrée-Quatre tentacules symbiotes (câblés; attachables au dos de la figure)-Dix styles de pièces de symbiote interchangeables (attachables aux tentacules du symbiote)-Une base de figurine avec le logo du film et la plaque signalétique du personnageNous sommes sur une figurine à au mois 445€ avec une sortie prévue, entre Janvier et Mars 2023.