Si vous avez des astuces !!



Je mets cette photo, car j'adore trop, cette ambiance James Bond

Après avoir passé, un nombre incalculable d'heures dans les quartiers de Blackreef, je vous donne mon petit avis sur le dernier jeu d'Arkane Studio.Avant de vous donner mon ressenti sur le jeu, il faut savoir que je n'ai presque pas regardé de vidéos, photos, voir même des news sur le jeu. Je l'attendais tellement, que je ne voulais pas être spoiler par quoi que ce soit !Comme vous le savez, nous retrouvons les petits gars de chez Arkane Studio, à qui l'on doit les deux épisodes de Dishonored. Deux jeux qui n'ont pas fait l'unanimité auprès des gamers, mais que perso, j'ai pris plaisir à faire. Ok, je n'ai pas fini Dishonored 2, je suis bloqué dans la salle avec son mécanisme aléatoire bien relou.Bref, passons à Deathloop.Pour commencer, j'ai pris une claque visuelle, c'est simple, les premières ont été claque dans la tronche, sur claque tronche, le jeu, est vraiment très beau , la DA est exceptionnelle. C'est simple, j'ai pris énormément de photos (comme souvent, quand je joue à un jeu vidéo), les environnements son varié et bordel, cette architecture. Elle ferait pâlir un architecte d'intérieur. Les Map, car pour le coup, nous sommes en présence de quatre quartiers, sans compter la plage qui sert ici plus de hub du jeu, tous plus réussi les unes que les autres. Mention spéciale, au quartier d'Updaam (j'aime trop ce quartier) qui possède une verticalité insoupçonnée (si vous faites l'histoire en ligne droite.Car oui, là où beaucoup de monde diront, "euh, il n'y a rien à faire dans le jeu, c'est de la merde!", je leur dit "non, non et encore non". Le jeu fourmille de détails, de zones secrètes, de fichiers à récolter, de missions annexes, alors oui, si vous voulez juste faire le jeu en ligne droite, vous en aurez pour 10-12h. Mais ce serait gâcher ce qu'est Deathloop, un jeu à l'écriture soigné, aux petites lignes de texte bien couillu.Avec son histoire de boucle temporelle, digne du film "Le jour de la marmotte", avec Bill Murray et Andie McDowell, Deathloop, offre plusieurs points de vues suivant le cycle choisi. Attention, il y a quatre moments-clés : le matin, le midi, l’après-midi et le soir, et impossible de revenir en arrière, sauf en changeant de jour. Le jeu propose de se la jouer en mode gun-fight ou bien en mode discrétion. Perso, j'ai beaucoup joué en mode discrétion, sinon, c'est un peu le bordel et comme nous n'avons que trois vies, il ne faut pas tout gâcher en mode guerrier, sous peine de d'avoir recommencer la boucle. Sinon, vous pouvez toujours, tuer les ennemis avec 'es différents pouvoirs disponible.Le but est simple, il faut que Colt brise la boucle et pour cela, il doit tuer les visionnaires de chaque quartier, prendre leurs Nexus et sortir de la zone. C'est simple, non ?! Eh bien, pas temps que ça, car le jeu propose à un autre joueur de jouer Julianna et là c'est le bordel. Je ne vous en dis pas plus, je retourne sur le jeu car il le reste encore quelques quêtes annexes à faire et surtout, le platine, bordel.