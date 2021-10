Le Cauchemar d'Innsmouth vol. 1





En 1927, le jeune Robert Olmstead débarque à Newburyport. En quête de ses origines, il n’a d’autre option, pour atteindre sa destination, que de prendre un bus qui passe par Innsmouth, ville voisine sur laquelle courent d’effroyables rumeurs : pacte avec les démons, habitants difformes, culte ésotérique d’un étrange dieu marin... La peur qu’elle inspire est telle que personne n’ose s’y rendre, et nul ne sait ce qui se cache derrière les façades de ses maisons délabrées...



Pourtant, les mises en garde des résidents de Newburyport, loin de décourager Robert, le poussent au contraire à s’intéresser à ce lieu pestiféré : il décide d’explorer les méandres de la cité maudite ! C’est le début d’une descente aux enfers qui le mènera aux portes de la folie...



Découvrez la majestueuse adaptation d’un des récits les plus complexes et haletants d’H. P. Lovecraft ! Mêlant polar, suspense et horreur, Le Cauchemar d’Innsmouth ancre les obsessions de Lovecraft dans le quotidien d’une ville sinistre dont personne ne sort indemne.





Fiche technique

Titre : Le Cauchemar d'Innsmouth vol. 1

Auteur : Gou Tanabe

Parution : 14-10-2021

Format : 15 x 21 cm

Nombre de pages : 222

Prix de vente : 15,00 €

Tomes parus en VO : 2 (série terminée)

--------------------



Bâtard vol. 4





Devenu le héros du quartier depuis qu’il a appréhendé la tueuse en série qui avait enlevé son amie, Jin se sent capable d’affronter son père. Mais de l’avis de Jae-Hyeok, qui a été mis dans la confidence, battre Dong-Su Seonwoo par la force ne suffira pas : il faut prouver ses crimes !



Jin n’a pas le choix, il doit retourner chez lui... Hélas, les pièces compromettantes sont inaccessibles, et la seule chose qu’il peut emporter est la massue qui lui servait à assommer les victimes. Mais alors qu’il pense avoir enfin l’avantage, son géniteur lui coupe les vivres, l’obligeant à compter sur Gyeon pour s’en sortir...



Titre : Bâtard vol. 4

Auteurs : Youngchan HWANG / Carnby KIM

Parution : 07-10-2021

Format : 15 x 21 cm

Nombre de pages : 432

Prix de vente : 15,00 €

Tomes parus en VO : 5 (série terminée)



--------------------



Vigilante — My Hero Academia Illegals vol. 12





Numéro six comptait faire une entrée spectaculaire dans le monde des super-héros, mais ses plans partent en fumée quand il se retrouve pris dans les flammes destinées à Koichi. Ivre de rage, il promet de revenir pour tuer Pop ! Puisque l’adolescente est inconsciente, c’est à ses amis de la protéger : The Crawler et la bande de Soga la surveillent donc sans relâche...



De son côté, l’inspecteur Tanuma commence à relier les points entre eux en exhumant le dossier d’une affaire vieille de sept ans. À l’époque, le héros supersonique O’Clock avait contribué à démanteler un réseau diffusant une drogue suspicieusement proche du trigger... Et si un seul et même super-vilain était à l’origine de tout ?



Titre : Vigilante — My Hero Academia Illegals vol. 12

Auteurs : Kohei HORIKSOHI / BETTEN Court

/ Hideyuki FURUHASHI

Parution : 07-10-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 176

Prix de vente : 6,90 €

Tomes parus en VO : 12 (série en cours)



--------------------



Jujutsu Kaisen vol. 11





L’ingénieux plan de Suguru Geto se met doucement en place : un rideau de 400 mètres de rayon est mystérieusement tombé sur le quartier très fréquenté de Shibuya, à Tokyo, afin d’emprisonner les civils à l’intérieur ! Le but ? Attirer Satoru Gojo dans un piège...



Seulement, malgré tous les efforts de ses adversaires, rien ne semble pouvoir venir à bout du plus puissant des exorcistes ! Arrive alors Mahito, qui risque bien de changer la donne... Satoru acceptera-t-il de s’en prendre à des humains pour sauver le plus grand nombre ?



Titre : Jujutsu Kaisen vol. 11

Auteur : Gege AKUTAMI

Parution : 14-10-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 6,90 €

Tomes parus en VO : 16 (série en cours)



--------------------



Les Mémoires

de Vanitas vol. 9





Le jeune Mikhaïl, qui se présente comme le petit frère de Vanitas, a mystérieusement réussi à soumettre Dominique de Sade à sa volonté... Mais elle n’est en réalité qu’un appât : celui avec qui le garçon veut passer un marché, c’est Noé !



En effet, il souhaite tirer profit de ses pouvoirs pour connaître la vérité que Vanitas cache au sujet du vampire de la lune bleue... Et, contre toute attente, c’est d’abord son propre sang qu’il oblige l’archiviste à boire ! Ce dernier acceptera-t-il de trahir son partenaire en plongeant dans son passé ?



Titre : Les Mémoires de Vanitas vol. 9

Autrice : Jun MOCHIZUKI

Parution : 21-10-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 196

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 9 (série en cours)



--------------------



Valkyrie Apocalypse vol. 9





Shiva rêvait d’en découdre avec un adversaire à sa taille, et le challenge est bien présent : Tameemon Raiden n’a pas volé sa réputation de plus grand sumo de l’histoire... Pourtant, rien ne semblait le destiner à un tel avenir, ses muscles étant tellement puissants qu’ils en étaient devenus une entrave ! Mais grâce à l’aide de Thrud, le voilà enfin capable de se battre au maximum de son potentiel...



Pendant ce temps, une autre lutte se dessine en coulisses, car Bouddha est accusé d’avoir trahi son propre camp au profit des humains ! Alors que les sept dieux du bonheur sont sur le point de le châtier, plusieurs mortels viennent prendre sa défense...



Titre : Valkyrie Apocalypse vol. 9

Auteurs : Azychika / Shinya UMEMURA

/ Takumi FUKUI

Parution : 21-10-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 178

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 10 (série en cours)



--------------------



The Killer Inside vol. 7





Livré à lui-même après les malheurs qui se sont abattus sur sa famille, Eiji Hachinoi atterrit dans un foyer où il noue de solides liens avec Kiichi Urashima, une ancienne connaissance de son père. Une fois adopté, l’enfant poursuit son but : laver l’honneur de Makoto...



L’adolescent remonte donc la piste des Skall, un gang ultra-violent. Seulement, pour en savoir plus, il a besoin de se rapprocher de leur chef. C’est alors qu’il rencontre une certaine Yoko Hatanaka, l’outil parfait pour parvenir à ses fins ! Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu, et Eiji est désormais jugé pour le meurtre de la jeune femme...



Titre : The Killer Inside vol. 7

Auteurs : Shota ITO / Hajime INORYU

Parution : 21-10-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 11 (série terminée)



--------------------



Darwin's Game vol. 23





Dans la ligne temporelle O, Shuka tente un rituel de projection astrale pour rejoindre Kaname, rentré seul dans leur monde à tous les deux. Le maître de jeu y a prévu un événement sur mesure pour les Sunset Ravens... une partie de Loup-garou où le chef des Greeds est à démasquer !



Puisqu’il faut investiguer, autant s’appuyer sur des professionnels : direction le village blanc, où se trouvent les membres de l’ancienne cellule d’enquête sur le Darwin’s Game. Mais les humains ne sont pas les seuls à s’organiser...



Titre : Darwin's Game vol. 23

Auteur : FLIPFLOPs

Parution : 21-10-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 7,65 €

Tomes parus en VO : 23 (série en cours)



--------------------



Echoes vol. 7





Le Rat a enlevé Enan ou, tout du moins, c’est ce que croit Senri jusqu’au moment où il affronte l’homme masqué... qui se révèle être un imposteur ! En réalité, toute cette mise en scène n’avait pour but que de pousser le lycéen au meurtre...



Mais alors que l’inconnu menace de mettre fin à ses jours pour exécuter les ordres de son commanditaire, sa femme et sa fille débarquent sur les lieux ! Elles affirment avoir été sauvées par Kazuto, qui leur aurait aussi confié une lettre pour son jumeau... Senri parviendra-t-il à retrouver son frère avant qu’il ne soit trop tard ?



Titre : Echoes vol. 7

Auteur : Kei SANBE

Parution : 21-10-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 210

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 7 (série en cours)



--------------------



Karneval vol. 26





Au village alongua, Yogi et Hirato rencontrent une jeune femme médecin... qui n’est autre que Munabia, un des piliers de Kafka ! Contrariée que Circus vienne perturber ses expériences, elle attaque les deux fantassins et prend rapidement le dessus...



Grâce aux banshees de Hirato, ils s’en sortent de justesse, néanmoins le capitaine du deuxième vaisseau n’est plus en état de combattre. Heureusement, Yogi parvient à trouver la source principale d’énergie de Kafka... et à l’éliminer une fois pour toutes ! Les vargas semblent désormais affaiblis, mais pour combien de temps ?



Titre : Karneval vol. 26

Autrice : Touya MIKANAGI

Parution : 21-10-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 162

Prix de vente : 7,65 €

Tomes parus en VO : 27 (série en cours)



--------------------

Les sorties du mois d'Octobre 2021, des éditions Ki-oon sont maintenant disponibles.