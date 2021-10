Kôsuke Mikado a toujours eu la faculté de voir des esprits. Il a passé sa vie à chercher à l’ignorer, d’autant que ses visions sont généralement effrayantes. Un jour, il vient en aide à un puissant exorciste, Rihito Hiyakawa. Il découvre alors que cette collaboration lui procure un sentiment de bien-être. Depuis, ils travaillent ensemble à résoudre des affaires de meurtres.

Crunchyroll annonce l'arrivée de The Night Beyond the Tricornered Window, pour le 3 octobre, sur sa plateforme de streaming.-L’histoire est adaptée d’un manga boy’s love de Tomoko Yamashita (Entre les lignes).-Le manga de The Night Beyond the Tricornered Window sera prochainement publié en France.-Une première adaptation en prises de vues réelles est sortie en janvier 2021 au cinéma au Japon.