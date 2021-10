TMNT Classics Retour à New York tome 3





La saga originelle des Tortues continue !



Après leur bataille contre Shredder, on retrouve les Tortues en exil à Northampton. L’occasion pour les quatre frères de briller dans des épisodes stand-alone de haute volée exécutés tour à tour par Eastman et Laird, avant que le mythique duo ne conjugue à nouveau ses talents pour donner naissance à « Retour à New York », arc légendaire et pépite de ce troisième tome.





Toujours maîtres de cérémonie, Eastman et Laird apportent un éclairage passionnant et plus que jamais nécessaire sur leur chef-d’œuvre dans une période charnière pour Mirage Studios.





« L’un des plus beaux combats de l’histoire des comics, mis en scène avec une maestria indéniable par un Kevin Eastman au sommet de son art. » Comicsblog.fr



« Certainement le travail le plus dévoué dont un fan des Tortues est en droit de rêver. » IGN



SORTIE LE: 20 OCTOBRE 2021

Nombre de pages : 288

Prix : 39.90€

Série : Les Tortues Ninja - TMNT Classics

-------------------

Invisible Kingdom

Tome 3 Les confins du monde





Lorsque le sentier est une impasse, il ne reste que la révolution.



À peine remis des périls la Couronne de Broque, Grix, Vess et tout l’équipage du Sundog sont contraints de suivre une mystérieuse faction de non-uns : les Sœurs de la Résurrection. Ensemble, ils atteignent l’endroit le plus reculé et le plus mortel du cosmos : le Point de Non-Retour. La fuite est désormais impossible, et tandis que la révolte gronde, Vess est confrontée à une révélation choquante. Les sœurs de la Résurrection ont un objectif indicible, et elles ont besoin d’elle pour le mener à bien, quitte à écarter Grix. Mais à qui faire confiance ? Vess choisira-t-elle le sentier de la destruction… ou celui de l’amour ? Grix tentera-t-elle l’impossible ?



Découvrez le final grandiose et explosif de la série SF acclamée par la critique !





Troisième et dernier tome de la série portée par G. Willow Wilson (créatrice de Ms. Marvel) et Christian Ward (Black Bolt, Machine Gun Wizards…).





« Un petit bijou de SF aux images et aux couleurs époustouflantes. » Planète BD



« Un duo à l’alchimie évidente, se complétant harmonieusement dans une histoire profondément humaine. » LesComics.fr



« De la SF grandiose, tout simplement. » ComicsBlog



« Un Star Wars pop-art, intelligent et féministe. » Publishers Weekly



« Un space opera dynamique et riche de sens. » Syfy Wire



« Invisible Kingdom est un récit de science-fiction surprenant, troublant, qui propose une approche politique de difficultés contemporaines, sous le vernis d’un cosmos étrange et crédible. Une œuvre passionnante. » Top Comics



SORTIE LE: 17 NOVEMBRE 2021

Prix : 17.90€

Série : Invisible Kingdom

-------------------

TMNT tome 15 l'invasion des tricératops





La dimension X s’invite sur Terre et le chaos est imminent !



Les Tortues sont de retour chez elles… mais elles ne sont pas seules. Arrachés à la Terre il y a des milliers d’années, les Tricératons sont enfin libres de regagner leur planète-mère. Et s’ils viennent en paix, la Force de Protection de la Terre leur réserve un accueil des plus hostiles. Le conflit gronde et menace de tout dévaster sur son passage…

Face à cette invasion intergalactique en plein cœur de New York, les fils de Splinter parviendront-ils à apaiser les tensions avant que le monde ne soit plongé dans le chaos d’une guerre totale ?



« L’une des meilleures séries en cours. » World of the Nerd



« La version définitive des Tortues Ninja. » BFM



« Si vous ne lisez pas encore Les Tortues Ninja, vous ne vous rendez clairement pas service. » Outright Geekery



SORTIE LE: 8 DÉCEMBRE 2021

Nombre de pages : 136

Prix : 15.90€

Série : Les Tortues Ninja - TMNT

-------------------



Skyward tome 3 RÉPARER LE MONDE







La quête de Willa s’achève…

Parviendra-t-elle à restaurer le monde d’avant le Jour G ?



Depuis son départ de Chicago, Willa a connu son lot de bleus au cœur et affronté bien des épreuves. Tempêtes mortelles, insectes géants mangeurs de chair humaine, fermiers terroristes sur le point de mener une révolte dans sa ville natale… Et si la jeune femme est plus que jamais déterminée à remplir la promesse faite à son père, rien ne la prépare aux révélations qui l’attendent. Sa force et son courage seront testés au-delà de tout ce qu’elle aurait pu imaginer. À l’instar du monde post-Jour G, Willa est sens dessus dessous, et rien ne sera jamais plus comme avant, tandis que sa quête trouve une résolution des plus inattendues.



Troisième et dernier tome de la série portée par Joe Henderson, scénariste et showrunner (Lucifer) et Lee Garbett (Lucifer, Loki: Agent of Asgard). Nommée à l'Eisner Award de la meilleure nouvelle série en 2019, Skyward est désormais en route pour le grand écran.



« Skyward met en avant un personnage féminin courageux, déterminé et aux valeurs bien assises. Un titre de SF tout public et frais ! » ComicStories



« Exaltant et unique... Garbett et Fabela nous offrent un artwork à tomber ! » Bleeding Cool



« Lisez Skyward pour pouvoir crâner lorsque le film sortira… mais surtout parce que c’est vraiment, vraiment excellent. » Sequential Planet



SORTIE LE: 8 DÉCEMBRE 2021

Prix : 17.90€

Série : Skyward



Après les sorties du mois d'Octobre, des éditions Urban Comics, Kana et Vestron, voici venir Hicomics. Avec un tour d'horizon des sorties des mois de Novembre et Décembre 2021. Perso, je reste sur du TMNT, pour le moment.