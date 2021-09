Petite présentation du tome 2 de La Guerre des Mondes.Après les événements du premier tome, qui m'ont laissé sur ma faim, j'ai enfin pu lire le second tome de "La Guerre des Mondes", des éditions Ki-oon.Pour ce second et avant dernier tome, car je vous rappel, que la série est en trois tomes, nous nous retrouvons avec nos Tripods aux portes de Londres.Notre héros et toujours à la recherche de sa copine et avec lui, nous nous retrouvons propulsées dans l'ambiance du Londres des années 20-30, avec des dessins toujours aussi classieux et une écriture qui donne envie de lire le livre.Petit spoiler, mais qui n'a pas d'incidence, nous aurons droit à de nouvelles machine dans ce tome.Il me tarde de lire le dernier tome, qui doit être prévu pour le début de l'année prochaine, je pense.En tout cas, pour moi, c'est du tout bon cette série.Le petit plus qui fait plaisir, l'interview des créateurs (scénariste/dessinateur) à la fin du manga, perso, j'ai bien ce genre de bonus.C'est simple, si vous aimez l'univers, lancez-vous dans les deux premiers tomes de La Guerre des Mondes.