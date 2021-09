FIRE FORCE TOME 20

L’humanité est terrifiée par le phénomène de combustion humaine. Des brigades spéciales Fire Force ont donc été mises en place avec pour mission de trouver la cause de ce mystérieux phénomène !

Le jeune Shinra, nouvelle recrue surnommée le Démon, rêve de devenir un héros. Mais le chemin sera long et il devra, avec ses camarades, apprendre à affronter quotidiennement des Torches humaines !!



SCENARIO : ATSUSHI OKUBO

DESSIN : ATSUSHI OKUBO

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET



GAMARAN - LE TOURNOI ULTIME TOME 10

Deux ans ont passé depuis la fin du légendaire Grand Tournoi d’Unabara durant lequel de nombreux combattants ont risqué leur vie afin de déterminer qui était le plus fort d’entre eux.

Iori Sengoku, devenu le « guerrier sans égal », reçoit une invitation de la part du shogunat Tokugawa. Il va devoir défendre son titre. Ses adversaires seront des combattants triés sur le volet par le gouvernement. Leur nom : les Cent Lames du shogunat.

Que le Tournoi Ultime commence !



SCENARIO : YOSUKE NAKAMARU

DESSIN : YOSUKE NAKAMARU

TRADUCTEUR : YUKIO REUTER







GINTAMA TOME 69

Dans un Japon mi-médiéval, mi-futuriste, des extraterrestres, les Amanto débarquent sur Terre. Forts de leur supériorité technologique, ils vont imposer leur loi : tout samouraï devra se défaire de son sabre… C’en est donc fini de l’âme du guerrier samouraï !



C’est compter sans Gintoki Sakata ! Armé de son sabre d’entraînement, il se placera en dernier défenseur du Bushido, le code du samouraï et ne se défera pas de son humour cinglant lors de ses missions délirantes ! Cela va déménager !!

SCENARIO : HIDEAKI SORACHI

DESSIN : HIDEAKI SORACHI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL









TALES OF WEDDING RINGS TOME 10

Lorsque Sato est enfin prêt à déclarer sa flamme à son amie d’enfance – Hime – celle-ci lui annonce qu’elle déménage. Sato, voulant tout lui avouer, va découvrir qu’elle est la princesse d’un autre monde et qu’ elle est sur le point de se marier pour sauver son royaume de forces maléfiques.



N’écoutant que son courage, Sato tente de lutter contre un monstre surgi de nulle part. Hime lui passe la bague au doigt pour que l’anneau

lui confère une force magique. Or, pour sauver le royaume, il faut devenir plus puissant et obtenir 4 autres anneaux… et donc 4 autres femmes.





SCENARIO : MAYBE

DESSIN : MAYBE

TRADUCTEUR : TÔMEI NINGEN





ZETTAI KAREN CHILDREN TOME 51

Aujourd’hui, l’existence des personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels, est devenue banale. Mais certains abusent de leurs pouvoirs et les utilisent à des fins malhonnêtes. Pour contrer ces individus, une brigade spéciale a vu le jour.



Composée de Kaoru, Aoi et Shiho, trois petites filles qui ont des pouvoirs super-développés… Ce sont les Children. Elles ont l’air mignonnes et adorables mais ne vous y fiez pas ! Ce sont de vraies pestes ! Grâce à leurs pouvoirs, elles sauvent des vies et protègent la terre. Un manga mêlant humour et action très rafraîchissant.





SCENARIO : TAKASHI SHIINA

DESSIN : TAKASHI SHIINA

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET





GOLDORAK

« La guerre entre les forces de Véga et Goldorak est un lointain souvenir.



Actarus et sa sœur sont repartis sur Euphor tandis qu’Alcor et Vénusia tentent de mener une vie normale. Jusqu’au jour où, issu des confins de l’espace, surgit le plus puissant des Golgoths, Hydragon. Un ennemi que seul Goldorak pourrait abattre… »



SCENARIO : DORISON (XAVIER)

DESSIN : BAJRAM (DENIS) & COSSU (BRICE) & SENTENAC (ALEXIS)



Le collector en détail :



Un album de 184 pages (contre 168 pour la version classique)

Un grand format de 256 x 368 mm (contre 210 x 298 pour la version classique)

Un coffret cartonné avec illustration exclusive

Une jaquette avec illustration exclusive

Une couverture avec illustration exclusive

Un tiré à part du « plan » de Goldorak (taille 60 x 80 cm)

Notez enfin que ce collector aura un tirage limité de 10 000 exemplaires !





@ELLIE TOME 12

Eriko est une lycéenne discrète que l’on ne remarque pas.

Son seul plaisir est d’admirer Akira Ômi, un beau jeune homme plein de fraîcheur, et de tweeter ses fantasmes quotidiens sur Internet sous le pseudo « Ellie ».

Mais, un jour, elle découvre par hasard la vraie nature d’Ômi. Et ce dernier prend connaissance des tweets embarrassants d’Ellie…!!





SCENARIO : MOMO FUJI

DESSIN : MOMO FUJI

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD





CORPS SOLITAIRES TOME 5

Michi a 32 ans. Sa relation avec son mari n’est pas mauvaise mais une seule chose fait défaut : cela fait 2 ans qu’ils n’ont plus de relations sexuelles.

Lors d’une soirée entre collègues, elle se confie à l’un deux. Makoto a le même problème mais c’est sa femme qui ne semble plus avoir de désir pour lui… Pouvoir en parler permet à Michi de reprendre espoir et de se lancer dans la reconquête de son mari…



SCENARIO : HARU HARUNO

DESSIN : HARU HARUNO

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON







JARDIN SECRET TOME 9

Ran est une fille assez parfaite que beaucoup considèrent comme un modèle à suivre : sérieuse, sportive, intelligente, soucieuse de sa santé, etc. Mais il n’est pas facile de rencontrer un garçon quand ces derniers la considèrent, à son grand dam, comme « l’inaccessible étoile » ! Un jour, elle fait fortuitement la connaissance de Akira, un garçon solaire, naturel, franc et amical et elle découvre également son « secret »: il est fils de fleuristes, apprécie beaucoup travailler au magasin de ses parents et sait déjà qu’il deviendra lui aussi fleuriste. Mais il n’ose l’avouer à personne de peur que l’on se moque de lui.

Leur intérêt commun pour les plantes et les fleurs va les rapprocher…



SCENARIO : AMMITSU

DESSIN : AMMITSU

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR







OTAKU OTAKU TOME 10

Narumi et Hirotaka travaillent dans la même société. Ce sont tous deux des otaku. Ils ont chacun une passion dévorante pas toujours évidente à faire entendre aux autres. Peut-elle même être compatible avec une relation amoureuse ? Comprendre l’autre, l’accepter tel qu’il est, se montrer tel qu’on est vraiment…



Misant sur ce point commun, « des otaku », ils décident alors de sortir ensemble. Mais comme dans toutes les histoires d’amours, des interrogations et des doutes persistent. Leur passion va-t-elle les rapprocher ou les séparer ? Heureusement les amis sont là pour en discuter mais aussi pour partager leur « otaku attitude ».



SCENARIO : FUJITA

DESSIN : FUJITA

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR







SHAMAN KING - THE SUPER STAR TOME 2





SCENARIO : HIROYUKI TAKEI

DESSIN : HIROYUKI TAKEI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL





SHY TOME 6

Dans chaque pays, il existe un héros prêt à sauver le Monde.



L’héroïne du Japon est une grande timide et n’est pas très populaire. Pourtant, Shy fait de nombreux efforts et elle est prête à risquer sa vie pour sauver toute personne qui se trouverait en danger !



Mais Shy devra surtout trouver la confiance en elle nécessaire pour affronter la plus grande menace qui pèse sur la planète…





SCENARIO : MIKI BUKIMI

DESSIN : MIKI BUKIMI

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR





YAWARA TOME 6

Depuis toute petite, Yawara Inokuma a été entraînée par son grand-père Jigorô Inokuma, un champion de judo, qui voit en elle une future star de la discipline.

Il a été annoncé que les JO de Barcelone accueilleraient enfin la discipline féminine dans la compétition. Jigorô rêve donc de faire de sa petite-fille la première championne olympique féminine de judo.

Mais contrairement aux attentes de son aïeul, la jeune fille ne rêve que de mode, d’amour, d’idol… Bref, elle n’aspire qu’à une vie d’adolescente ordinaire, loin des entraînements et des compétitions.

Mais c’est sans compter son talent inné pour le judo, que son entourage ne lui permettra pas d’oublier…!



SCENARIO : NAOKI URASAWA

DESSIN : NAOKI URASAWA

TRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF







On continue avec les sorties du mois d'Octobre, avec cette fois-ci, les éditions Kana.GOLDORAK les amis, GOLDORAK bordel!!