Le spin-off d’Inuyasha est de retour pour un nouvel arc, dès le 02 Octobre sur la plateforme de streaming.-L'histoire est un spin-off du fameux manga Inuyasha, créé par Rumiko Takahashi (Urusei Yatsura, Maison Ikkoku, Ranma 1/2...), publié en France chez Kana.-Diffusée il y a un an, la première partie (24 épisodes) est toujours disponible en VOSTFR sur Crunchyroll.

Dans le Japon féodal, les jumelles hanyô (mi-yôkai, mi-humaines) Towa et Setsuna sont séparées lors de l'attaque d'un yôkai. Alors qu'elle cherche désespérément sa jeune sœur, Towa se retrouve dans un mystérieux tunnel qui l'envoie dans le Japon d'aujourd'hui où elle est élevée par le frère de Kagome Higurashi, Sôta et sa famille.

posted the 09/28/2021 at 12:27 PM