Le programme de Netflix pour le mois d'Octobre se dévoile et il y a quelques petites choses sympas. En espérant avoir des surprises comme pour Squid Game.

Maid (avec Margaret Qualley)
The Guilty (avec Jake Gyllenhaal)
Et les mistrals gagnants (par Anne-Dauphine Julliand)
The last black man in San Francisco
Surviving R. Kelly
The Seven Deadly Sins: Cursed by Light
Seinfeld - L'intégrale
Fight Club (de David Fincher)
Anchorman 1 et 2 (avec Will Ferrell)
Scary Movie 1 et 3
Frères ennemis (avec Reda Kateb)
Scissor Seven - Saison 3
Blacklist - Saison 7
On my block - Saison finale
Escape the undertaker, le film interactif
Bad Sport : la triche organisée
There is someone inside your house (Killer Game)
Love is Blind : Brésil (à partir du 6)
Sexy Beasts - Saison 2
La voix du tablier - Saison 1 Partie 2
Family Business - Saison 3
Pokémon, le film : Les secrets de la jungle
Blue Period
Jurassic World: Fallen Kingdom
Bright: Samurai Soul
The movie that made us - Saison 3
One night in Paris
You - Saison 3
8 rue de l'Humanité (par et avec Dany Boon)
First man : le premier homme sur la Lune (de Damien Chazelle)
Komi can't communicate
Locke & Key - Saison 2
Dynastie - Saison 4
The office (Us) - L'intégrale
Haroun (stand up)
Colin in black & white (par Ava Duvernay, la réalisatrice de Dans leur regard)
Army of Thieves (préquelle du film Army of the Dead de Zack Snyder)
Mytho - Saison 2 (avec Marina Hands et Mathieu Demy)
prochainement
The Raincoat Killer: Chasing a predator in Korea