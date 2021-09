Batman: The Three Jokers couverture 1

Le secret du pire ennemi de Batman est enfin révélé : il n'existe pas un mais trois Jokers. Le Clown, le Comique, le Criminel : chacun à sa manière, ces malfaiteurs au sourire carnassier ont infligé à Batman et à ses alliés des blessures tant physiques que psychologiques. Au moment où l'on retrouve des cadavres rappelant la première affaire du Chevalier Noir contre sa nemesis, Batman, Batgirl et Red Hood mènent l'enquête pour découvrir lequel des Trois Jokers est l'original... ou s'il existe vraiment. Mais le temps est loin d'avoir guéri toutes les blessures et la confiance entre les trois justiciers est, elle, passablement entamée...

Collection : DC BLACK LABEL

Série : Trois Jokers

SCÉNARISTE : GEOFF JOHNS - DESSINATEUR : JAYSON FABOK

Date de sortie : 01 octobre 2021

Pagination : 178 pages

Contenu vo : Batman: The Three Jokers #1-3

Prix : 18 €







--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Joker/the mask

Lors d'une expédition punitive au musée de Gotham, le Joker et Harley Quinn tombent en possession d'une curieuse relique : un masque vieux de plus de 2 000 ans, investi des pouvoirs du dieu démoniaque Loki. Après avoir éprouvé ses nouvelles capacités sur un Chevalier Noir complètement dépassé, le Joker s'apprête à donner à Gotham son plus beau spectacle comique... ou à lui faire définitivement passer l'envie de rire...

Collection : DC Deluxe

Série : Joker/The Mask

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 01 octobre 2021

Pagination : 208 pages

Contenu vo : Joker/Mask #1-4, Lobo vs. the Mask #1-2

Prix : 23 €







--------------------------------------------------------------------------------

Sweet tooth the return

Il y a de cela de nombreuses années, une mystérieuse pandémie frappa la Terre et décima la quasi-totalité de la population. Aux mêmes instants, une nouvelle espèce - mi-homme mi-animale - faisait ses premiers pas. Gus, hybride livré à lui-même depuis la mort de son père, a traversé une Amérique hostile pour comprendre d'où il venait et qui il était. Il a vécu de nombreuses aventures, trouvé des amis fidèles, l'amour aussi, mais surtout la paix intérieure. Des années plus tard, l'histoire se répète. Un jeune garçon aux bois de cerf se réveille dans un monde qui lui est étranger et dans lequel l'humanité lutte pour sa survie. Cependant, avec le temps, les rôles se sont inversés : les hybrides ont pris leur revanche et les oppressés d'hier sont devenus les oppresseurs.

Collection : DC BLACK LABEL

Série : Sweet tooth - nouvelle édition

SCÉNARISTE : JEFF LEMIRE - DESSINATEUR : JEFF LEMIRE

Date de sortie : 01 octobre 2021

Pagination : 160 pages

Contenu vo : Sweet Tooth – The Return #1-6

Prix : 16 €







--------------------------------------------------------------------------------

Infidel

Lorsque Aisha, jeune musulmane, emménage dans un nouvel appartement, ses nuits sont perturbées par des cauchemars terrifiants. Elle découvre cependant que les démons qui peuplent ses rêves ne sont pas le produit de son imagination mais révèlent un mal plus grand, tapis derrière dans les murs de cet immeuble où un drame a eu lieu quelques mois plus tôt. À leur tour, les voisins d'Aisha se retrouvent victimes d'entités qui ne se nourrissent pas de la peur, mais de la xénophobie.

Collection : Urban Indies

Série : Infidel

SCÉNARISTE : PORNSAK PICHETSHOTE - DESSINATEUR : AARON CAMPBELL

Date de sortie : 08 octobre 2021

Pagination : 184 pages

Contenu vo : #1-5

Prix : 18 €







--------------------------------------------------------------------------------

Moonshine tome 3

Avec l'aide de sa petite amie Delia, le torpedo Lou Pirlo se rend à la Nouvelle-Orléans dans l'espoir de trouver un remède à sa malédiction. Mais les antidotes sont un luxe qu'un loup-garou est loin de pouvoir s'offrir. Lou ne manque cependant pas de ressources, et les quelques obstacles dressés sur sa route - des sorcières cupides au cimetière vaudou infesté de zombies - ne le détourneront pas de l'objectif qu'il s'est fixé.

Collection : Urban Indies

Série : Moonshine

SCÉNARISTE : BRIAN AZZARELLO - DESSINATEUR : EDUARDO RISSO

Date de sortie : 08 octobre 2021

Pagination : 128 pages

Contenu vo : MOONSHINE #13-17

Prix : 15 €







--------------------------------------------------------------------------------

The witcher tome 3

Alors que les attaques de monstres se font de plus en plus rares, il devient difficile pour Geralt de vivre de son métier de Sorceleur. Alors qu'il explore d'autres possibilités de carrière, il reçoit une requête de la maire d'une petite ville dont les enfants sont régulièrement capturés par des foglets. Geralt plonge dans le passé mystérieux d'une mère en deuil et de son fils enlevé, oscillant entre les récits de l'enlèvement et de troublantes visions. Luttant contre sa paranoïa, sa perte de confiance en lui et ses suspicions grandissantes envers la maire de la ville et son mage, Geralt devra s'en remettre à son intuition pour résoudre ce mystère...

Collection : URBAN GAMES

Série : The Witcher

Date de sortie : 08 octobre 2021

Pagination : 112 pages

Contenu vo : The Witcher : Fading Memories #1-4

Prix : 15 €







--------------------------------------------------------------------------------

Vampire la mascarade tome 1

Quand Cecily Bain, lieutenante brutale du Prince de Minneapolis, prend une jeune vampire sous son aile, elle est entraînée dans une conspiration dont elle peine encore à prendre la pleine mesure. Cecily pourra-t-elle s'échapper et sauver ce qui reste de sa famille ou sera-t-elle un autre pion sacrifié pour maintenir la seule chose sacrée aux yeux de la Mascarade : garder secrète l'existence des vampires au yeux de l'humanité ? Au même moment, à la périphérie de la ville, une famille de vampires anarques enquête sur un meurtre particulièrement vicieux... même pour les membres de leur espèce.

Collection : URBAN GAMES

Série : Vampire La Mascarade

SCÉNARISTES : TIM SEELEY, TINI HOWARD, BLAKE HOWARD - DESSINATEUR : DEVMALYA PRAMANIK

Date de sortie : 08 octobre 2021

Pagination : 176 pages

Contenu vo : Vampire The Masquerade #1-5

Prix : 18 €







--------------------------------------------------------------------------------

Promethea tome 3

De retour sur Terre après son voyage mystique dans l'Immateria, Sophie Bangs renonce un temps à incarner Promethea. Mais les moyens déployés par le FBI pour l'anéantir la font revenir à cet état de conscience. Sa colère est grande, mais son amour l'est également. Le monde entier se trouve alors aux portes de l'apocalypse, où toutes les lois universelles sont réduites à néant

Collection : URBAN CULT

Série : Promethea

SCÉNARISTE : ALAN MOORE - DESSINATEUR : JH WILLIAMS III

Date de sortie : 15 octobre 2021

Pagination : 368 pages

Contenu vo : Promethea #24-32 + ABC Special #1 + Tomorrow Stories Special #1 et #2

Prix : 35 €







--------------------------------------------------------------------------------

Skulldigger & skeleton boy

Spiral City. Dans une ruelle sombre, un jeune garçon assiste impuissant au meurtre de ses parents. Le criminel le menace de son arme, il est la prochaine victime... L'apparition de Skulldigger le sauvera in extremis. Traumatisé, le garçon choisit néanmoins de garder les yeux ouverts lors de l'exécution du meurtrier par son sauveur. Ainsi naquit Skeleton Boy...

Collection : Urban Indies

Série : Skulldigger & Skeleton Boy

SCÉNARISTE : JEFF LEMIRE - DESSINATEUR : TONCI ZONIC

Date de sortie : 15 octobre 2021

Pagination : 160 pages

Contenu vo : Contenu : Skulldigger + Skeleton Boy #1-6

Prix : 16 €







--------------------------------------------------------------------------------

Batman arkham : mr freeze

Si la vengeance est un plat qui se mange froid, Mister Freeze offre régulièrement à Gotham City, ainsi qu'à son protecteur, de plantureux repas. Autrefois connu sous le nom de Victor Fries, ce scientifique de génie fut victime d'un accident qui le condamna à vivre à jamais dans une armure régulant sa température en dessous de zéro. Armé d'un canon à glace, il répand sur son passage des vagues de froid et laisse derrière lui ses victimes littéralement pétrifiées.

Collection : DC Nemesis

Série : Batman Arkham

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 22 octobre 2021

Pagination : 352 pages

Contenu vo : Batman #121, Batman #375, Batman #525, Batman: Mister Freeze, Gotham Knights #59, Legends of the Dark Knight #190-196, Batman (New52) Annual #1, DC Beach Blanket Bad Guys Special #1

Prix : 29 €







--------------------------------------------------------------------------------

Future state : superman

Les siècles passent et les Kryptoniens voient leurs alliés et ennemis changer. Alors que Jonathan Kent peine à s'imposer comme le digne héritier de son père, Superman joue sa vie dans les arènes de Warworld et sa cousine, Kara Zor-El, crée sa propre forteresse sur la Lune. Toujours mu par son intérêt personnel, Lex Luthor tente de son côté de détruire les Planètes Unies dans un monde qui, près de mille ans après notre ère, n'a plus rien à voir avec celui que nous connaissons.

Collection : DC Rebirth

Série : Future State : Superman

SCÉNARISTE : COLLECTIF - DESSINATEUR : COLLECTIF

Date de sortie : 22 octobre 2021

Pagination : 520 pages

Contenu vo : Superman of Metropolis #1-2 + Mister Miracle The Metropolis Menagerie part #1-2 + The Guardian #1-2 + Superman Worlds of War #1-2 + Midnighter part #1-2 + Mister Miracle Time & Effect part #1-2 + Black Racer part #1-2 + Kara Zor-El Superwoman #1-2 + Superman vs Imperious Lex #1-3 + Legion of super heroes #1-2 + House of Hel #1

Prix : 35 €







--------------------------------------------------------------------------------

Batman white knight : harley quinn

Bruce Wayne est toujours enfermé en prison, payant pour ses exactions envers la ville de Gotham et tentant de se racheter aux yeux de ses anciens alliés. Mais il a à présent noué une relation de plus en plus forte avec son ancienne ennemie, l'ex-compagne de Jack Napier, Harleen Quinzel. Jeune maman, celle-ci est contactée par le GCPD pour l'épauler sur une affaire qui va faire remonter à la surface les souvenirs encore vivaces de son passé de criminelle.

Collection : DC BLACK LABEL

SCÉNARISTES : SEAN MURPHY, KATANA COLLINS - DESSINATEUR : MATTEO SCALERA

Date de sortie : 29 octobre 2021

Pagination : 176 pages

Contenu vo : Batman White Knight presents Harley Quinn #1-6 + 10 pages de Harley Quinn Black White and Red réalisées par la même équipe artistique.

Prix : 18 €







--------------------------------------------------------------------------------

Batman white knight : harley quinn édition n&b

Bruce Wayne est toujours enfermé en prison, payant pour ses exactions envers la ville de Gotham et tentant de se racheter aux yeux de ses anciens alliés. Mais il a à présent noué une relation de plus en plus forte avec son ancienne ennemie, l'ex-compagne de Jack Napier, Harleen Quinzel. Jeune maman, celle-ci est contactée par le GCPD pour l'épauler sur une affaire qui va faire remonter à la surface les souvenirs encore vivaces de son passé de criminelle.

Collection : DC BLACK LABEL

SCÉNARISTES : SEAN MURPHY, KATANA COLLINS - DESSINATEUR : MATTEO SCALERA

Date de sortie : 29 octobre 2021

Pagination : 144 pages

Contenu vo : Batman White Knight presents Harley Quinn #1-6 + 10 pages de Harley Quinn Black White and Red réalisées par la même équipe artistique.

Prix : 20 €







--------------------------------------------------------------------------------

Les sorties du mois d'Octobre 2021 chez Urban Comics sont maintenant disponibles.Pour moi, ce sera Batman The Three Jokers (variant Batgirl), Superman Future State et Joker/The Mask.