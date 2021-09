Future State : Batman tome 1





Dans un futur possible, Bruce Wayne est mort mais le Batman est toujours vivant et actif. Mais qui est vraiment ce nouveau justicier et quels sont ses liens avec l'une des familles les plus influentes de Gotham ? Et l'ancien Batman est-il vraiment décédé ?

Future State : Justice League tome



1

Bien des années dans le futur, de nouveaux drames ont jalonné la vie des héros DC, et tout ne s'est manifestement pas passé comme prévu pour la plupart d'entre eux. Les Teen Titans se sont séparés et ont perdu toute confiance les uns envers les autres ; Jackson Hyde est le nouveau Aquaman ; Billy Batson n'a plus été vu depuis bien des années ; et Barry Allen doit affronter la pire menace qu'il ait jamais connue : Wally West, l'ancien Kid Flash !

Le nouvel arc de Batman et de sa bande débarque dès demain (déjà), dans Future State. Perso, j'ai hâte de découvrir ça, avec pour commencer Batman Future State et plus tard Justice League Future State.