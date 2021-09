Bon, je crois qu'il faut vraiment faire des choix en ce moment, entre les collectors, les statues, les jeux vidéo, les Hot Toys, les choix seront compliqués.En tout cas, cette nouvelle figurine donne carrément envie et en plus elle est énorme, 56cm."Stark m'a fait de nouvelles chaussures de danse. Qu'est-ce que tu penses?" -Steve Rogers-Ressemblance authentique et détaillée de The Hydra Stomper dans What If…?-Environ 56 cm de haut-Particularités de l'armure :-Habilement peint en vert avec emblème d'étoile blanche et effets de vieillissement-Détails mécaniques très précis comprenant des propulseurs, des tireurs et un cockpit qui s'ouvre-Zones lumineuses LED situées sur les yeux et réacteur à arc sur la poitrine (lumière bleue, à piles)-8 points d'articulations dont la tête, les épaules, la taille, les bras et les poignets-Une paire de mains avec doigts articulésDimensionné pour s'adapter à la figurine de collection Steve Rogers à l'échelle 1/6 de What If…? série de collectionAccessoire:Un support de figurine spécialement conçuLe Steve Rogers Sixième échelle de collection Figure caractéristiques:Tête sculptée nouvellement développée avec une ressemblance authentique et détaillée de Steve Rogers dans What If…? série d'animationExpression faciale très préciseSculpture cheveux courts blondsCorps avec plus de 30 points d'articulationsEnviron 28 cm de hauteurSix pièces de mains gantées interchangeables comprenant :Une paire de mains relaxUne paire de mains pointées du doigtUne paire de mains gestuellesChaque tête sculptée est spécialement peinte à la mainLe Steve Rogers Sixième échelle de collection Figure caractéristiques:Tête sculptée nouvellement développée avec une ressemblance authentique et détaillée de Steve Rogers dans What If…? série d'animationExpression faciale très préciseSculpture cheveux courts blondsCorps avec plus de 30 points d'articulationsEnviron 28 cm de hauteurSix pièces de mains gantées interchangeables comprenant :Une paire de mains relaxUne paire de mains pointées du doigtUne paire de mains gestuellesChaque tête sculptée est spécialement peinte à la mainCostume:Une combinaison de vol de couleur verte avec harnais d'équipementUn pull de couleur verteUne paire de bottes militaires de couleur noireAccessoires:Un m sac à dosUn stand de figurine à thème avec une plaque signalétique de personnageLe prix de la bête sera de 650€ pour une sortie en 2023.