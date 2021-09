HBOMAX vient de dévoiler la date de sortie des 10 épisodes de sa série audio, Batman: The Audio Adventures.À la réalisation, nous retrouvons Dennis McNicholas (Saturday Night Live) et pour la musique Doug Bossi.Pour le casting, nous sommes sur du lourd, Jeffrey Wright (Batman), Rosario Dawson (Catwoman) et John Leguizamo (The Riddler), Chris Parnell, Melissa Villaseñor, Seth Meyers, Brent Spiner, Ike Barinholtz, Bobby Moynihan, Kenan Thompson, Jason Sudeikis, Alan Tudyk, Heidi Gardner, Brooke Shields, Paul Scheer, Tim Meadows, Fred Armisen et Ray Wise.