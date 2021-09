Après le sublime Batman de Val Kilmer, Prime 1, nous dévoile plus en détail sa statue consacrée à Robin le célèbre sidekick du Dark Knight.La statue de Robin à l'échelle 1/3, donc un bon 94cm, avec sa base où l'on retrouve le célèbre logo de l'oiseau rouge est entièrement en résine.La base est orné du logo de Robin, un logo que je trouve vraiment sympa, avec un morceau de la Batcave.Le visage est vraiment très bien réalisé, on reconnait bien Chris O'Donnell qui à prêté ses traits pour Robin, dans Batman Forever et Batman & Robin. D'ailleurs, les titres auraient dû être inversé pour les films.La cape est en tissu synthétique, doublé de tissu satiné jaune brillant. Le Robin de 1966, laisse donc place a un Robin avec un vrai costume et non pas un short et des collants qui grosse le ridicule de nos jours (mais à l'époque, il avait la classe quand même).Pour le prix, nous sommes sur du haut de gamme, comme le Batman, entre 1600 et 1700€ suivant la boutique.