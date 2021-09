Attention, Queen Studios, vient de présenter et de dévoiler le prix de son Iron Man échelle 1:1 et ça pique. Ça pique fort même.Nous sommes donc, sur une statue qui mesure, pas moins de 2m04 de hauteur.Il y a un très beau socle lumineux, histoire de pomper encore un peu de fric (car la statue est chère, très chère)Les fans aurons remarqués que nous sommes sur une Mark 7.Attention, il y a seulement 99 exemplaires de ce joujoux que j'aimerais bien avoir dans ma Gaming Room.Mais je pense que je devrais vendre au moins un bras et un rein pour me l'acheter.C'est simple, si elle vous plaît, il fait compter environ 13 000€ rien que ça, et elle sera à vous.