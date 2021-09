"Cela nécessite quelque chose avec un peu plus de punch - du plutonium." – Docteur Brown



































Hot Toys, vient de dévoiler deux figurines de Retour vers le Futur, sans compter la DeLorean (je vous conseille le doc sur Netflix, ainsi que le film).Aujourd'hui, nous aurons droit au Dr Emmett Brown, avec une version Deluxe, rajoutant quelques accessoires.Comme d'habitude, nous sommes sur une figurine de 30cm, avec quatre pièces d'aiguilles interchangeables comprenant :Une paire de mains relaxUne paire de mains accessoiresChaque tête sculptée est spécialement peinte à la mainCostume:Une chemise à manches longues de couleur ivoireUne chemise hawaïenne de couleur verteUne combinaison de matières dangereuses de couleur blanche avec symbole de rayonnement et détails orangeUne ceinture marron foncé avec sac à outils et pochetteUne paire de baskets orangeAccessoires:Une caisse de Plutonium avec une bouteille de Plutonium amovible***Une télécommande très détailléeUn presse-papiers avec des notesDeux montresUne imprimante portable (peut être placée dans la pochette)Un chronomètreUn chronomètre pour EinsteinUn graphique climatiqueUn bloc-notesUn paquet de stylosUne règle de mesure pelvienneOnze pièces d'outils (placées dans le sac à outils) comprenant :Quatre tournevisDeux pincesDeux clésUne lampe de pocheUne règle carréeUn ruban adhésifUn stand de figurine avec le logo du film et la plaque signalétique du personnage*** Exclusif à la version DeluxePour ceux qui veulent préco, ça sortira entre Janvier et Mars 2023. Autant dire, que nous avons le temps de mettre quelques sousous de côté pour nous procurer nos joujouxNous sommes sur un prix de 290€