L'histoire prendra place après Star Wars : L'Ascension des Skywalker, dernier film de la saga, alors que Poe Dameron et BB-8 atterrissent en urgence sur Mustafar. Ils y font la rencontre de Graballa le Hutt, qui a racheté le château de Dark Vador pour le rénover en hôtel de luxe, formule tout compris et à la décoration inspirée des Sith. Poe, BB-8 et Dean, mécanicien de Graballa, s'aventureront dans ce château insolite en compagnie de Vaneé, servant de Vador, ce dernier racontant des histoires terrifiantes en lien avec d'anciens artefacts de l'univers Star Wars. Mais plus l'équipe s'enfonce dans le château, plus elle découvre la présence d'un mal ancien...

Le nouveau film LEGO Star Wars, LEGO Star Wars Terrifying Tales se dévoile avec un nouveau trailer.Le 1er Octobre, en exclusivité sur Disney+