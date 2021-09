Le mythique Métal Hurlant est de retour avec un numéro dédié à l’anticipation proche. Un magazine copieux en forme de mook. 28 histoires et 50 auteurs parmi lesquels Mathieu Bablet, Ugo Bienvenu, Brian Michael Bendis, Fabien Vehlmann... En 2021, la science-fiction est aux portes de notre quotidien : écologie, robotique, transhumanisme, réalité virtuelle, passeport biologique, avatars post mortem, art numérique… Toutes ces thématiques sont abordées dans un numéro exceptionnel contenant une trentaine d’histoires courtes. Ces récits, éclectiques et fascinants, sont structurés autour d’un genre de la SF : l’anticipation proche. L’idée, c’est d’imaginer le jour d’après, l’instant ou la seconde à venir qui pourrait bien tout faire basculer. Au sommaire : rien que de la création contemporaine. Cette nouvelle série s’adresse autant à ceux qui ont vu naître Métal Hurlant qu’à la nouvelle génération de lecteurs.

2032. Cela fait treize ans que Nina et Mick se sont déchirés, et chacun a refait sa vie. Tout n’est pas rose pour autant : Nina vit avec un homme de pouvoir jaloux de l’attraction qu’elle exerce chez les autres, tandis que Mick doit composer avec la dépression de son épouse. Les deux anciens amants l’ignorent, mais leurs quotidiens sont liés. Contemplatifs ou rythmés, les instants se succèdent dans ces vies croisées qui questionnent le désenchantement du sentiment amoureux.

posted the 09/05/2021 at 09:37 AM by leblogdeshacka