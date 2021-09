RICK & MORTY T11





Vous croyez avoir tout lu ? Accrochez-vous, car Rick & Morty repoussent les limites de l’absurde : Morty a un ami ! Son sociopathe de grand-père va-t-il ruiner son bonheur ? Oui ! Reste à découvrir comment… À moins que Jerry ne s’en charge (toujours miser sur Jerry quand il s’agit de ruiner quelque chose) ? Pris dans une escroquerie pyramidale à échelle interdimensionnelle, voilà qu’il met en péril l’ensemble de la famille Smith, à moins que Rick Sanchez ne vienne lui sauver la mise… ou pas.



La série phare enfin en BD !

Venez pour les blagues, restez pour la dévastation de votre âme.

Nombre de pages : 128

Prix : 15.90€

Série : Rick & Morty

SORTIE LE: 15 SEPTEMBRE 2021



LOCKE & KEY - L'INTÉGRALE





Star de Netflix depuis la diffusion de son adaptation, Locke & Key est la série indé qui voit les choses en grand !



Joe Hill et Gabriel Rodriguez vous invitent à Keyhouse, le manoir de la famille Locke. Après le meurtre brutal de leur père, Tyler, Bode et Kinsey croient y trouver le refuge dont ils ont besoin pour panser leurs plaies. Mais une ténébreuse créature les y attend pour ouvrir la plus terrifiante de toutes les portes... Monde de terreurs et de merveilles, Locke & Key est une véritable aventure à la Stephen King : profondément humaine et cruelle. Aucune chance de repartir indemnes de votre voyage dans l'étrange ville de Lovecraft !



(Re)découvrez l'histoire complète de la famille Locke pour la première fois réunie dans une édition intégrale, avec une couverture inédite signée Gabriel Rodriguez et une nouvelle préface de Joe Hill.



« Toute l'habileté de Joe Hill consiste à brouiller les cartes à ouvrir des pans de récit jusqu'au dernier acte. Rodriguez, lui, insuffle une puissance brute aux clés, dont chaque apparition donne lieu à une explosion visuelle. » Libération



« Lunatique, sensible et incroyablement convaincant, Locke & Key est le Sandman des années 2000. » Jim Zub



Nombre de pages : 976

Prix : 79.90€

Série : Locke & Key

SORTIE LE: 22 SEPTEMBRE 2021

Le programme de sortie des éditions HiComics se dévoile et pour les fans de la série Netflix Lock & Key, l'intégrale sera disponible en fin de mois.