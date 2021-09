My Hero Academia vol. 30





Red Riot parvient à faire avaler une dose de somnifère à Gigantomakhia, mais la drogue semble sans effet sur le colosse, qui continue à semer la destruction sur son passage !



Les héros, eux, luttent désespérément contre Tomura Shigaraki : alors qu’Endeavor donne tout dans une ultime attaque, All for One saisit l’occasion pour prendre le contrôle de son disciple ! Lorsque Katsuki s’interpose et prend de plein fouet l’attaque destinée à Deku, le sang de l’héritier du One for All ne fait qu’un tour...

Titre : My Hero Academia vol. 30

Auteur : Kohei HORIKOSHI

Parution : 02-09-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 212

Prix de vente : 6,60 €

Tomes parus en VO : 30 (série en cours)

----------------------

My Hero Academia vol. 30 — Édition collector





En plus du tome 30 avec sa jaquette alternative et réversible, vous trouverez dans ce coffret le volume 5 du roman My Hero Academia, dont vous pourrez profiter pleinement sans avoir lu les 4 premiers opus sortis : les histoires originales proposées sont indépendantes les unes des autres.



Un bel ex-libris arborant une illustration couleur inédite sera aussi glissé dans votre écrin, à côté d’un magnifique stand acrylique de 10 cm de hauteur à l’effigie d’Izuku MIDORIYA ! Ce dernier signe le début d’une nouvelle collection, puisque les prochains coffrets collectors vous proposeront des figurines en acrylique d’autres héros de My Hero Academia.

Titre : My Hero Academia vol. 30 —

Édition collector

Parution : 02-09-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Prix de vente : 17,25 €

Tomes parus en VO : 30 (série en cours)

----------------------

Les Carnets de l'apothicaire vol. 5





Après la dernière enquête de Mao Mao, le palais impérial s’apprête à connaître un grand changement : en effet, Aduo, la douce concubine, va être remplacée... mais ce n’est pas tout ! À la suite d’un quiproquo, l’apothicaire se voit contrainte de quitter la cour intérieure, pour le plus grand malheur de Jinshi.



Au désespoir, le fonctionnaire se rend au banquet d’un aristocrate fortuné pour espérer se changer les idées... et se retrouve face à une Mao Mao devenue courtisane ! C’est sans la moindre hésitation qu’il achète alors la jeune fille et la prend à son service...

Titre : Les Carnets de l'apothicaire vol. 5

Auteurs : Natsu HYUUGA / Nekokurage

/ Itsuki NANAO

Parution : 02-09-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 178

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 8 (série en cours)

----------------------

Beastars vol. 18





Après une soirée en compagnie de Haru, Legoshi s’éveille au milieu d’une véritable scène de carnage... Pas de doute, il a dévoré la lapine pendant la nuit ! Tous ses poils virent au blanc sous l’effet du choc, mais ses sens l’avaient trompé : Haru est bien vivante, et les taches rouges qui couvrent le lit ne sont que du jus de tomate.



Rasséréné, le jeune loup tente à nouveau d’arrêter Melon... Il est proche d’y arriver quand il est aperçu par des policiers, et soudain le voilà recherché pour agression ! Sa seule option est de se cacher à l’institut Cherryton en attendant que sa fourrure normale repousse. Il ignore que les choses ont bien changé depuis son départ...

Titre : Beastars vol. 18

Autrice : Paru ITAGAKI

Parution : 02-09-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 208

Prix de vente : 6,90 €

Tomes parus en VO : 22 (série terminée)

----------------------

Lonely World vol. 2





La petite Shii continue l’exploration de la cité abandonnée aux côtés de Bulb, devenu son garde du corps... En chemin, ils rencontrent Teefer, un golem spécialisé dans la communication. Alors que le trio est à la bibliothèque royale, il est attaqué par des cônes !



Afin de sauver sa maîtresse, Bulb n’hésite pas à se sacrifier, tandis que Teefer en profite pour emmener Shii avec lui et la mettre en sécurité. Seulement, les intentions du nouveau venu ne sont pas aussi innocentes qu’il y paraît...

Titre : Lonely World vol. 2

Autrice : Iwatobineko

Parution : 02-09-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 208

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 2 (série en cours)

----------------------

Gigant vol. 7





Papico et Rei passent des vacances de rêve à deux, seulement, avec l’immense popularité de Chiho, dur d’échapper aux paparazzi ! Les médias exposent alors la relation des amoureux, et le scandale est tel que l’adolescent doit prendre une décision difficile : se séparer de celle qu’il aime afin de la protéger...



Peu de temps après, tandis que Chiho tente de se remettre de sa rupture, elle rencontre quatre individus casqués dont la tenue rappelle celle de l’homme qui lui a remis sa montre. Là, la jeune femme apprend qu’il s’agit en fait de combattants venus du futur... mais dans quel but ?

Titre : Gigant vol. 7

Auteur : Hiroya OKU

Parution : 02-09-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 210

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 10 (série terminée)

----------------------

My Hero Academia -

Les dossiers secrets de UA vol. 5





Les fêtes de fin d’année sont le moment idéal pour faire un grand ménage ! Les lycéens de Yuei ont pour mission de nettoyer leur chambre ainsi que leur dortoir et, si certains sont très efficaces, d’autres rechignent plutôt à la tâche...



C’est là, à l’orée du bois où ils sont censés déposer leurs anciennes affaires, que plusieurs élèves de seconde A voient soudain le sol s’effondrer sous leurs pieds ! Tombés dans d’étranges galeries, sans réseau pour appeler les secours, ils n’ont plus qu’une solution : partir en exploration afin de trouver la sortie... Mais qui donc a pu creuser ce véritable labyrinthe et, surtout, où va-t-il les mener ?

Titre : My Hero Academia -

Les dossiers secrets de UA vol. 5

Auteurs : Kohei HORIKOSHI / Anri YOSHI

Parution : 02-09-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 256

Prix de vente : 10,65 €

Tomes parus en VO : 5 (série en cours)

----------------------

La Guerre des mondes vol. 2





Les Martiens se sont lancés à l’assaut de la Terre ! À cause de leur rayon ardent, rien ne semble pouvoir les arrêter, pas même l’armée anglaise... En effet, après le passage de ces étranges créatures, la ville de Maybury n’est plus qu’un gigantesque tas de ruines.



Le photographe témoin du terrible massacre se fait alors une promesse : si le genre humain doit s’éteindre, il lui faut au moins documenter cette guerre. C’est malheureusement à Weybridge, sur la route de Londres, que le jeune homme a de nouveau l’occasion de braquer son appareil sur les tripodes...

Titre : La Guerre des mondes vol. 2

Auteurs : Sai IHARA / Hitotsu YOKOSHIMA

Parution : 16-09-2021

Format : 15 x 21 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 13,90 €

Tomes parus en VO : 3 (série terminée)

----------------------

Golden Kamui vol. 23





Pour récupérer un peu d’argent avant de reprendre les recherches, Sugimoto et ses compagnons se font chercheurs d’or près de la rivière Uryu. Ils y rencontrent un certain Heita, orpailleur de génie qui accepte de leur apprendre les ficelles du métier... mais se dit épié par un terrifiant wen-kamui !



Les nouveaux disciples du petit homme ne tardent pas à découvrir que l’animal n’existe que dans l’esprit dérangé de leur maître, un tatoué aux multiples personnalités qui choisit de se suicider pour rompre son cycle meurtrier. Or, quelque chose dans les affaires du défunt pourrait bien permettre au groupe d’Ashirpa de brûler les étapes dans la course au trésor...

Titre : Golden Kamui vol. 23

Auteur : Satoru NODA

Parution : 16-09-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 210

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 25 (série en cours)

----------------------

Le Renard et

le Petit Tanuki vol. 3





Après avoir réussi sa mission de sauvetage des chats égarés, Manpachi reçoit une perle qui brille à proximité des félins ! Mais alors que Senzo et lui sont encore en ville, ils tombent nez à nez avec un loup blessé du nom de Hagiri, qui leur fait une étrange requête...



En effet, il est à la recherche d’une jeune chatte métamorphe qui s’est soudainement volatilisée. Et malheureusement, un mystérieux tueur rôde dans les parages ! Le petit tanuki et ses amis parviendront-ils à retrouver la disparue avant qu’il ne soit trop tard ?

Titre : Le Renard et le Petit Tanuki vol. 3

Autrice : Mi TAGAWA

Parution : 16-09-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 4 (série en cours)

----------------------

Les sorties du mois de Septembre des éditions Ki-oon sont maintenant disponibles et pour moi, ce sera Les carnets de L'apothicaire et La guerre des mondes.