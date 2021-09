Une belle statue de God of War est à venir chez Iron Studios.La statue présente Kratos et Atreus dans une pose dynamique.La statue est entièrement en résine, avec des LED's.Elle sera disponible fin Juin 2022, sauf retard d'Iron Studios.La figurine mesure pas moins de 34 cm de hauteur, pour un poids de 1.3kg.

