Un design épuré et surtout très léger. Comme toujours, nous avons des boutons de réglage du volume, du gain, de la sourdine.





le micro propose, quatre modèles de captation cardioïde, stéréo, bidirectionnel ou omnidirectionnel



Petit unboxing du micro EPOS B20.Pour ce qui est du packaging, nous sommes clairement sur une qualité premium. Avec un beau coffret qui s'ouvre comme un livre grâce à un aimant.À l'arrière, nous retrouvons les traditionnelles caractéristiques de la bête.Une fois la boîte ouverte, nous découvrons le micro, bien sécurisé. Avec un petit carton, qui nous dévoile les notices et le câble (d'une longueur de 2.9m tout de même) pour utiliser le micro.Le micro est en aluminium est ça change vraiment l'aspect. La fonction plug-and-play est comme toujours un bonheur, pas besoin de ce prendre la tête à configurer le micro pour en profiter.Le micro s'incline assez pour pouvoir faire les streams que l'on veut et on peut même le fixer sur un support spécial pour plus de flexibilité.Le micro est compatible sur PS5 et XBOX, il y aura une petit MAJ, pour en profiter. Pour plus de paramètres de son, le logiciel Epos, nous permet d'affiner les réglages pour plus de confort (réduction de bruit, etc ...).Si vous souhaitez vous lancer dans le streaming sur YouTube ou autre, je pense que ce micro est un très bon choix.Le prix est lui aussi premium, 199.99€.