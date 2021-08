Comme chaque année, en Septembre, il y a le Batman Day et cette année encore, pour l'achat de 2 comics, nous pourrons avoir un comics spécial.Cette année, nous aurons droit à Batman le Duel.Auteurs : John Layman – Jason Fabok – DETECTIVE COMICS NEW 52 #22-24.Mais ce n'est pas tout, si jamais, vous passez par le site, 9ème store une sérigraphie offerte et limitée à 130 exemplaires, sur une sélection d’albums Batman!J'espère que je vais trouver mon bonheur et avoir cette lithographie, bordel.Maintenant, il ne faut pas oublier le a date du 18/09!