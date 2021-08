La box du jeu Chernobylite, se dévoile grâce à Perp Games.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-La Map au format physique-Un artbook numérique-Des cartes numériquesLa version physique sera au prix de £24.99 et sera disponible le 01 Octobre 2021 sur PS4. Amazon 34.99€ FNAC 34.99€

posted the 08/30/2021 at 10:31 PM by leblogdeshacka