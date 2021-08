CIGARETTE AND CHERRY TOME 6





À peine arrivé à l’université, un jeune homme encore vierge s’est promis de trouver une petite amie. C’est alors qu’il fait la connaissance d’une sublime étudiante plus âgée que lui. Mais la senpai repousse toutes les tentatives d’approche de ce kôhai déterminé mais complètement inexpérimenté, qui tire son peu de savoirs de livres de drague. La cause est-elle perdue d’avance…?



SCENARIO : DAISHIRO KAWAKAMI

DESSIN : DAISHIRO KAWAKAMI

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL

GLEIPNIR TOME 9





Shûichi Kagaya, un lycéen jusqu’ici sans histoires devient subitement capable de se transformer en un gigantesque « monstre » aux capacités hors normes. Il sauve ainsi la vie de Claire coincée dans une maison en feu. Mais Claire découvre son secret et également qu’elle a la possibilité de se faufiler, par le biais d’une fermeture éclair, dans la mascotte incarnée par Shuîchi. Et si Shuîchi n’était pas le seul dans ce cas !? Qu’est-ce qui attend ces deux lycéens désormais liés par le destin !? Leur plus grand combat est sur le point de commencer !! Ne faisons plus qu’un… à la vie, à la mort !



SCENARIO : SUN TAKEDA

DESSIN : SUN TAKEDA

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL

KOWLOON GENERIC ROMANCE TOME 2





Dans son appartement éclairé par les rayons du soleil couchant, Reiko Kujirai a pris conscience de son attirance pour son collègue, Kudô, qui lui inspire des sentiments nostaliques et amoureux. Ces sentiments qu’elle dissimule vont se transformer en désir secret et entraîner des conséquences surprenantes.

Découvrez cette histoire d’amour idéale narrée dans un style plein d’élégance.



SCENARIO : JUN MAYUZUKI

DESSIN : JUN MAYUZUKI

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON

MORIARTY TOME 11





19e siècle en Angleterre, la famille Moriarty a recueilli deux orphelins William et Louis mais en leur conférant un statut de domestique. Albert, le fils aîné de la famille est pétri d’ambition et il déteste le système social qui régit la société britannique, dans lequel les classes supérieures se pavanent et oppressent le peuple sans pour autant être dignes du respect qu’elles exigent de lui.



C’est pourquoi Albert abhorre sa propre famille et voit dans les deux orphelins l’incarnation d’un souffle nouveau. Albert leur offre son statut, sa richesse et son influence à condition que les garçons mettent leur intelligence au service de son rêve : se débarrasser de sa famille et du système de classes actuel !



Les trois garçons complotent ainsi pour devenir les seuls héritiers de la famille. Treize ans plus tard, à seulement 21 ans, l’aîné des orphelins William James Moriarty est devenu professeur de mathématiques à l’Université et il pourrait voir surgir sur sa route un certain Sherlock Holmes…



SCENARIO : RYOSUKE TAKEUCHI

DESSIN : HIKARU MIYOSHI

TRADUCTEUR : PATRICK HONNORÉ

NO GUNS LIFE TOME 11





Jûzô Inui est un extend : on lui a implanté un revolver à la place de la tête. Depuis la grande guerre, il gagne sa vie dans cette ville grouillante d’autres extends, d’autres individus bénéficiant, comme lui, d’extensions mécaniques. Son business ? Résoudre des affaires dans lesquelles des extends sont impliqués.



Un jour, Jûzô reçoit l’étrange visite d’un homme poursuivi par la police pour kidnapping. Il demande à Jûzô de protéger l’enfant qu’il a enlevé… !! Toutefois la gigantesque multinationale Beruhren va entrer dans le jeu… Jûzo est loin de se douter du guêpier dans lequel il vient de fourrer son nez !



SCENARIO : TASUKU KARASUMA

DESSIN : TASUKU KARASUMA

TRADUCTEUR : MIYAKO SLOCOMBE

SERGENT KERORO TOME 31





La Terre est sur le point d’être envahie, l’avant-garde extraterrestre est déjà infiltrée sur notre planète ! Hélas, le sergent Keroro, une grenouille verte extraterrestre, se fait démasquer par Fuyuki et Natsumi, les enfants de la famille Hinata.



La mission est annulée et Keroro se voit contraint de séjourner chez les Hinata, le temps pour lui de prendre contact avec ceux de son peuple… Une cohabitation pour le moins tumultueuse !! Ce manga culte tout à fait délirant arrive enfin en France !!



SCENARIO : MINE YOSHIZAKI

DESSIN : MINE YOSHIZAKI

TRADUCTEUR : FRÉDÉRIC MALET

SEXY COSPLAY DOLL TOME 6





Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hina Matsuri. Mais comme cette passion n’est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu’au jour ou Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d’une machine à coudre ! Contre toute attente elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser… des tenues de cosplay !



SCENARIO : SHINICHI FUKUDA

DESSIN : SHINICHI FUKUDA

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR

UNDEAD UNLUCK TOME 1







SCENARIO : YOSHIFUMI TOTSUKA

DESSIN : YOSHIFUMI TOTSUKA

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL

AND (&) BY MARI OKAZAKI TOME 4







SCENARIO : MARI OKAZAKI

DESSIN : MARI OKAZAKI

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR

ASADORA ! TOME 5





Naoki Urasawa est de retour chez Kana avec sa toute nouvelle série phare : Asadora ! Urasawa parvient à rendre palpitant le mélange a priori improbable du récit de la vie tumultueuse d’une jeune fille, démarrant en 1959, et de l’histoire d’un monstre godzillesque attaquant le Japon de nos jours. C’est addictif dès les premières pages ! Avec ce récit, on entre à nouveau avec bonheur dans le cinéma d’Urasawa, comme on le ferait dans celui d’un Tarantino !



SCENARIO : NAOKI URASAWA

DESSIN : NAOKI URASAWA

TRADUCTEUR : THIBAUD DESBIEF

BANALE À TOUT PRIX TOME 14





Ayant pour exemples une mère trop romantique et une grande soeur trop coincée, Koiko a décidé d’être « normale », dans la moyenne, ni trop, ni trop peu. Son quotidien banal bascule lorsqu’elle découvre que son petit ami, très banal, est en train de la tromper !

C’est l’un des garçons les plus populaires du lycée, Tsurugi, qui lui ouvre les yeux

Depuis ce jour, Tsurugi ne cesse de se mêler à la vie de Koiko, lui faisant remarquer qu’elle n’est pas comme les autres et risque d’autant plus de casser son image de « normalité »… Mais Koiko n’a pas l’intention de se laisser troubler !



SCENARIO : NAGAMU NANAJI

DESSIN : NAGAMU NANAJI

TRADUCTEUR : ALINE KUKOR

COMME LES AUTRES TOME 3







SCENARIO : NOJIN YUKI

DESSIN : NOJIN YUKI

TRADUCTEUR : MISATO RAILLARD

ENTRE LES LIGNES TOME 2









SCENARIO : TOMOKO YAMASHITA

DESSIN : TOMOKO YAMASHITA

TRADUCTEUR : PASCALE SIMON

LOVE FRAGRANCE TOME 4





Asako est employée chez Liliadrop, une entreprise de produits de bains populaire. La jeune femme est complexée depuis toujours par son hyperhidrose, elle transpire énormément.



Un jour, Kôtarô, le « nez » de l’entreprise, qui s’occupe du développement des nouveaux produits, s’approche d’elle. Il trouve son odeur particulièrement inspirante. La jeune femme n’est pas insensible au charme de Kôtarô et ce complexe, qui a tant fait souffrir Asako, pourrait devenir un atout pour l’entreprise ?!

SCENARIO : KINTETSU YAMADA

DESSIN : KINTETSU YAMADA

TRADUCTEUR : RODOLPHE GICQUEL



Les sorties de chez Kana se dévoilent et il y a du lourd, avec enfin le one-shot Lupin III.