Avis sur la première manette de chez Turtle Beach, la Recon Controller.On commence avec la boîte et le packaging simple, mais efficace, comme d'habitude avec Turtle Beach.Sur l'arrière de la boîte, nous pouvons découvrir les différentes caractéristiques de la manette.Une fois la boîte ouverte (d'ailleurs, il y a une encoche pour bien prendre la manette pour ne pas abîmer la boîte. Ça, c'est un détail, mais pour les collectionneurs, ça change tout).Donc, dans la boîte, nous retrouvons la traditionnelle notice, qui est dans un petit paquet en carton et le câble, car oui, la manette ne fonctionne qu'avec un câble.La manette, reprends la forme de la manette de la Series X|S, avec des grippes sur les poignées, pour un meilleur confort.Chose qui change comparer à une manette officielle, le dessus de la Recon dévoile une son spéciale pour le son. Elle embarque la technologie "Superhuman Hearing", qui consiste à mieux percevoir les ennemis grâce aux sons.Évidemment, les casques de Turtle Beach sont entièrement compatibles, de même que les casques d'une autre marque.On peut aussi contrôler le son, grâce aux boutons de réglage de son. Nous pouvons aussi régler l'équilibre entre l'audio du jeu et l'audio du chat grâce au mixeur de chat.Sous la manette, nous pouvons voir deux palettes, ça change pas mal en jeu et c'est une très bonne idée de les avoir mise.La Recon Controller, offre quatre profils de personnalisation pour switcher entre les jeux. C'est toujours mieux de pouvoir choisir son profil de jeu de course pour jouer à Forza Horizon, ou alors son profil pour un petit Battlefield.La manette offre même des vibrations haptiques et ça change beaucoup de choses en jeu. Sentir la gâchette d'accélération vibrer au rythme de la voiture ça défonce pas mal la tronche.Alors oui, la manette est câblée et pour le moment Turtle Beach n'a aucun plan pour une manette sans fils, mais elle défonce pas mal. Le seul problème, c'est le prix de 49.99€, c'est le prix d'une manette officielle XBOX. Je pense que si Turtle Beach avait mis ça première manette au prix de 39.99€ ça aurait pu être vraiment pas mal.La manette fonctionne aussi sur PC.