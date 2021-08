Petit retour sur Flashpoint PréludeUrban Comics, nous offre un gros pavé, avec près de 500 pages. Le livre nous propose de découvrir 2 arcs, coupé en 11 numéros, avec le célèbre Geoff Johns aux commandes et Scott Kolins et Francis Manapul, qui nous livre des planches somptueuses.Au final, Flashpoint Prélude est une histoire qui se lit facilement, même si parfois il y a quelques longueurs. Mais c'est toujours un plaisir de suivre un Barry Allen, en pleine tourmente, avec un état psychologique et une faiblesse qui nous laisse entrevoir l'homme sous le costume des super-héros.Bref, vous devez vous procurer Flashpoint Prélude bordel'

posted the 08/22/2021 at 05:52 AM by leblogdeshacka