Dark trooper phase III : Droïde lourd dont la puissance de feu est capable de détruire facilement un char, équipé d'un réacteur dorsal pour pouvoir se déplacer plus rapidement qu'en marchant. Il possède également des canons blaster à cadence rapide et des roquettes. Il n'y eut que peu d'armures produites avant la destruction du complexe d'assemblage par un agent, Kyle Katarn. L'une d'elle fut utilisée par le général Mohc, c'est l'ultime modèle du projet. Cette armure est beaucoup plus puissante que celle de la phase II, et est mis en place pour pouvoir accueillir un homme en plus d'être un droïde de combat indépendant. Les systèmes sont équipés de cervomoteurs afin de faciliter les mouvements du porteur.

















Il y a très clairement, un avant et un après en ce qui concerne l'achat de LucasFilm par Disney. Outre la tonne de films/séries/animés déjà disponibles et les futurs projets, les fans peuvent enfin avoir une blinde de goodies.Et aujourd'hui, Iron Studios, très prolixe, nous dévoile une statuette du Dark Trooper , apparu dans The Mandalorian.Nous sommes sur une statuette, entièrement en résine et non pas en Phrik, sous licence officielle bien évidemment.Comme je l'ai dit plus haut, nous devons cette statuette à Iron Studios, même si certains d'entre vous, reconnaîtront le travail du général Rom Mohc.La statuette est à l´échelle 1/10 ème, soit la taille d’environ 24 x 15 x 14 centimètres.La statuette est au prix de 149.99€, je vous conseille le site Deriv'store pour vos achats de joujoux !