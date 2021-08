Un design léger et un arceau ajustable pour mieux répartir la pression sur le haut de la tête, des écouteurs larges et confortables pour les sessions de jeu plus longues et les boutons pour couper le son et modifier le volume sont facilement accessibles. Branchez-le directement sur votre manette sans fil Xbox ou à d’autres appareils grâce au jack 3,5 mm, pas besoin de piles ou de batterie.







Pour que l’expérience soit la meilleure possible, que ce soit en jeu, pour les discussions de groupes, la musique ou les films, l’équipe a configuré le casque pour que le son soit précisément celui pensé par les créateurs. Le but est que le son que vous entendrez soit le plus proche possible de celui qui fut enregistré, en garantissant que les fréquences hautes et moyennes soient les plus claires possibles tout en offrant des basses solides. Pour aller encore plus loin, le casque stéréo Xbox est compatible avec les technologies de spatialisation sonore Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone: X (certaines technologies peuvent nécessiter des achats supplémentaires ou le téléchargement d’applications).





Le nouveau casque de XBOX Stéréo se dévoile. Pour ceux, qui comme moi, n'ont pas les moyens de prendre le casque Bang & Olufsen, Microsoft pense à nous, avec un casque d'entrée de gamme, qui s'annonce tout de même énorme.Pour le prix, nous sommes sur dans 59.99€, un prix très correct pour ce genre de produit.