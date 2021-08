Les premières images officielles du jeu Life is Strange True Colors vient de débarquer sur YouTube.Le jeu sera disponible le 10 Septembre 2021, sur PS4|PS5, One|Series, Switch et PC. FNAC 49.99€ + 5€ en CC Cdiscount 49.99€

posted the 08/18/2021 at 04:46 PM by leblogdeshacka