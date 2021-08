008 : APPRENTI ESPION - T3

Eight poursuit ses cours auprès des différents professeurs-agents en activité. Miss Lady, professeure de manipulation psychologique, enseigne aux filles à user de leurs charmes ; Mme Mother apprend aux étudiants l’interprétation du langage corporel et M. Okita, du département Analyse et Technologie, explique le fonctionnement des armes. Tous les futurs agents doivent savoir se défendre !Un professeur a été désigné responsable de chaque groupe, et celui en charge d’Eight, Ayame et Nohara est Iceman, alias 004 ! Seulement, Eight ne parvient pas à lui faire confiance depuis qu’il les a drogués et livrés à eux-mêmes en plein milieu de l’océan…



Shun MATSUENA

Prix : 6.90€





BIOMAN, LA BIBLE OFFICIELLE

Diffusé à la télévision dans les années 80, le feuilleton japonais le plus célèbre chez nous fête ses 35 ans ! L'occasion rêvée de retrouver dans cet ouvrage des archives inédites à propos des trois œuvres cultes Bioman, Maskman et Liveman.



KODANSHA Ltd.

Pierre GINER

Prix : 24.90€





BLUE EYES SWORD - TOME 06

Le château de Nagisa est tombé entre les mains de l’ennemi et l’infâme seigneur Zuô s’apprête à planter ses crocs empoisonnés sur la princesse Rinzu. Alors que la province de Sôkai est aux abois, Akame, qui a provisoirement retrouvé toutes ses forces, va tenter de renverser la situation et d’éliminer Zuô. Mais les soldats de Tenrô, dont un en particulier, l’attendent de pied ferme !!



TAKAHIRO

STRELKA

Prix : 7.65€





FULLMETAL ALCHEMIST PERFECT T08

Après avoir découvert les mille et une merveilles de la cité perdue de Xerxes, Edward est de retour dans son village natal de Resembool. Alors qu'il se rend au cimetière de la petite bourgade, il va y faire une rencontre inattendue qui lui permettra d'en apprendre plus sur la transmutation de sa mère…Pendant ce temps, à Central City, le danger est partout. Scar continue son jeu de massacre dans le rang des alchimistes d'État. Les homonculi, plus dangereux que jamais, sont bien décidés à mener à terme leurs plans machiavéliques. Qui pourra enfin percer le secret de cette organisation mystérieuse ? Les frères Elric vont-ils pouvoir retrouver leurs corps ? Et qui est cet énigmatique individu qui se recueille sur la tombe de leur mère ?



Hiromu ARAKAWA

Prix : 11.90€





KAIJIN REIJOH T5

Bien que de nombreuses victimes soient à déplorer, Asuma et les Nymphes sont parvenus à repousser l’attaque du parti de l’Ultraréincarnation.Face aux lieutenantes du parti, Innami et ses camarades ont pris conscience de leurs faiblesses et commencent un entraînement afin de devenir plus fortes.C’est alors qu’un groupe d’élèves est mobilisé pour empêcher l’attaque terroriste orchestrée par le parti de l’Ultraréincarnation ! Mais la lieutenante Karita les attend de pied ferme… Et c’est Miumi qui va devoir l’affronter !



Tetsuya TASHIRO

Prix : 7.65€





MOI, QUAND JE ME RÉINCARNE EN SLIME - TOME 16

Un nouveau roi-démon est né ; l’équilibre des forces du monde s’en trouve bouleversé. Le choix de Limule va impacter les hommes, les monstres, mais aussi les autres rois-démons, alors que tous les regards se tournent vers lui. Et soudain, on lui annonce que son allié Veldra va bientôt pouvoir revenir à ses côtés...



FUSE

Taiki KAWAKAMI

MTZ VAH

Prix : 7.65€





ONE-PUNCH MAN - TOME 23

Bushidozer, Iaïron et Travestoc sont en train de fuir avec l’escadron privé de Rupin qui a été libéré de la soumission de Supersado, mais Lucif'Hair, un fléau de niveau Démon, va leur barrer la route et un violent combat s’engage !! Au même moment, le maître des trois escrimeurs, Atomic Samouraï, se retrouve face à un ennemi menaçant...



ONE

Yusuke MURATA

Prix : 6.90€





ONE-PUNCH MAN - TOME 23 - COLLECTOR

Bushidozer, Iaïron et Travestoc sont en train de fuir avec l’escadron privé de Rupin qui a été libéré de la soumission de Supersado, mais Lucif'Hair, un fléau de niveau Démon, va leur barrer la route et un violent combat s’engage !! Au même moment, le maître des trois escrimeurs, Atomic Samouraï, se retrouve face à un menaçant ennemi…!!Une version inédite comprenant une jaquette supplémentaire exclusive et une plaque métal collector !



ONE

Yusuke MURATA

Prix : 9.90€





THE HEROIC LEGEND OF ARSLÂN - TOME 14

Les forces Tûranne assoiffées de sang sont aux portes de la forteresse de Peshawar. Témoin des massacres perpétrés par l’envahisseur, le prince Arslân sort de son habituelle réserve et promet de faire vivre l’enfer au souverain Tokhtamysh. Ce dernier venu en personne superviser les combats compte profiter de l’occasion pour renverser la couronne Parse et s’en adjuger les richesses. S’engage alors une bataille à l’issue incertaine…



Hiromu ARAKAWA

Yoshiki TANAKA

Prix : 7.65€

Pagination : 176 pages



THE RIDE-ON KING tome 3

Le président Ploutinov rentre de son premier donjon. Pendant son absence, le village a été attaqué par les chevaliers de Dame Géralié. Les enfants se font souffler par l’explosion d’une puissante arme magique. Le président regrette profondément de les avoir armés et poussés à aller sur le champ de bataille même si son but était de leur apprendre à se défendre. Il décide d’entamer des négociations avec Dame Géralié. Il veut que le village Ploutinov soit reconnu en tant qu’État souverain et déclare son indépendance en se détachant du royaume…





Pagination : 192 pages





Un petit nouveau, rejoint les rangs des sorties comics et mangas, l'éditeur Kurokawa.Je prends de l'avance, car ça prend pas mal de temps à faire mine de rienLes sorties du mois de septembre 2021 chez Kurokawa commencent à se dévoiler. Et il y a du bon, attention quand-même au risque de report sur certains comics. Je ne suis pas sur que tout sortent ce mois-ci.