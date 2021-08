Réplique officielle de la Masse de Sledge, inspirée du jeu Rainbow Six Siege Réplique à l'échelle 1:2 Pièce de tissu en tartan sur le manche Longueur : 50 cm Comprend un socle pour l'exposer Matériaux : PVC, ABS et tissu Comprend un code unique qui permet de débloquer un pendentif d'arme dans le jeu

Like

Who likes this ?

posted the 08/16/2021 at 04:15 PM by leblogdeshacka